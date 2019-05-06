إليك أهم الطرق البسيطة لتنظيف الأذن

يريد الأشخاص التخلص من شمع أذنيهم، ولكنه موجود لغرض حماية الأذنين من الأوساخ والتراب، كما أن الأذن تنظف نفسها، فكل مرة تحرك فيها فكك، يتحرك الجلد الموجود بداخل الأذن ويدفع بالشمع الزائد إلى الخارج.

وربما أخبرت أنه لا يجب عليك وضع أي شيء أصغر من حجم كوع اليد في أذنك، وهذا الأمر صحيح، فإذا دخل أي شيء غريب إلى أذنك لتنظيفها، يتغير معدل الـ"بي أتش"، ويتسبب في إنتاج مزيد من الشمع، وإذا كنت تستخدم أعواد القطن للتنظيف، فإنها تدفع بالشمع إلى الأسفل وتضغطته في أذنيك، وهذا يحدث حين تستخدم سماعات الأذن.

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وإذا وضعت الزيت في أذنك، سيساعد في تسيح الشمع، ولكنه سيبقى داخل الأذن حتى تتمكن من إزالته باحترافية، وحال لم تزيله سيساهم في إنسداد الأذن وستشعر وكأنك تحت الماء، وإذا كان لديك مشكلة مع وجود شمع زائد في إذنك، أذهب للطبيب، إذ بإمكانه النظر داخل أذنك واستخدام أدوات دقيقة لإزالة الشمع بأمان.

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وأفضل نصيحة هي عدم العبث في أذنك، لأن الشمع سيتساقط بمفرده، وإذا كنت قلقًا، عليك فخص أذنك كل عام أو عامين، فأذنيك ليست مجرد وسيلة للمساعدة في التواصل، ولكنهما أيضًا يؤثران على توازنك، لذا عليك الإعتناء بهما عناية خاصة.

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