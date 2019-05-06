نصائح علمية للتغلب على العطش خلال ساعات الصيام

يستعد المسلمون حول العالم، خلال الساعات القليلة المقبل إلى استقبال شهر رمضان المعظم، وتزامنًا مع قدوم هذا الشهر الفضيل وبخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، يشعر الصائمون بالعطش في نهار رمضان، وللتغلب علي العطش خلال ساعات النهار وخاصة إن عدد ساعات الصيام تصل إلى 15 ساعة عليك اتباع مجموعة من النصائح.

وقال الدكتور محمد خيري استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات صحافية، لهذه المناسبة، "إن هناك مجموعة من النصائح يجب اتباعها لتجنب العطش في نهار رمضان".

وأضاف خيري أنه ينصح بشرب الكثير من الماء خلال ساعات الإفطار ما بين الإفطار والسحور، وكذلك تجنب شرب القهوة مع السحور، وتجنب الإفراط في المخللات والأطعمة الحارة جدًا، أو المالحة أو المعلبة أو المصنعة، وكذا المكسرات المملحة، ويجب التعويض بالفاكهة الطازجة والخضراوات".

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وأوضح أن هناك بعض الخطوات تحد من خسارة الماء من الجسم وتخفف العطش في شهر رمضان علي رأسها شرب 3 لترات من الماء يوميًا، وذلك يشمل العصائر الطبيعية غير المحلاة والشوربة، لتأمين حاجة الجسم من الماء و المعادن؛ لأن نقص السوائل والمعادن خلال الصوم يتعب الجسم، لذلك التعويض عنها ضروري لمتابعة صوم رمضان بهمة ونشاط.

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وتابع، "يجب البدء بالماء أولاً عند الإفطار وإعطاء الجسم حوالي 10 دقائق لاستيعاب الماء قبل البدء بالأكل، وتناول الخضار الطازج على السحور لاحتوائه على نسبة عالية من المياه التي ترطب الجسم، وتجنُب البهارات الحارة عند السحور لأنها تزيد العطش، والامتناع عن الزيتون، والمخللات والمكسرات المملحة لأنها تزيد حاجة الجسم للماء بالتالي تزيد العطش".

كما طالب استشاري التغذية باستبدال الشاي والقهوة بمشروبات الخالية من الكافيين مثل الكركديه، والينسون، وقرفة وزنجبيل أو القهوة الخالية من الكافيين، وشدد على تجنب شرب الصودا كبديل للماء عند الإفطار؛ لأنها لا ترطب الجسم على العكس، تقلل من شرب الماء.

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