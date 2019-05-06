تقارير صحافية تُرجِّح أن تكون ميغان ماركل أنجبت "مولودتها"

رجحت تقارير صحافية في بريطانيا أن تكون دوقة ساسكس، ميغان ماركل، قد أنجبت مولودتها، على الرغم من عدم إعلان الولادة بشكل رسمي حتى ظهر اليوم الأحد.

وخلال الأسبوع الماضي، ألغى الأمير هاري رحلته إلى العاصمة الهولندية، قبل يوم واحد فقط من الموعد المحدد لبدئها، وقيل إن أسباب "لوجستية" هى التي دعت إلى الإرجاء.

وقال الكاتب البريطاني جون هيل "إنَّ الإعلان عن ميلاد رضيعة هاري وماركل صار محتملًا في أي لحظة".

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وأوقفت دور نشر بريطانية، عمليات مراهنات، بشأن جنس المولود المرتقب لماركل وهاري، بعدما وردت أنباء عن إنجاب أنثى.

وفي وقت سابق، نفت مصادر من القصر أن تكون ماركل، 37 عامًا، قد أنجبت ابنتها، نافية ما جرى تداوله من شائعات في بعض الصحف.

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في غضون ذلك، قال متحدث باسم القصر في بريطانيا "إنَّ الرأي العام سيكون على دراية بميلاد الرضيع، بمجرد حصول الأمر".

ومن المنتظر أن يسافر دوق ساسكس إلى أمستردام في الثامن من آيار / مايو الجاري، للمشاركة في أنشطة متعلقة بالعائلة الملكية البريطانية.

وحرص هاري وزوجته ماركل على إحاطة الحمل بكثير من السرية، وقررا أن يستقبلا مولودهما بكثير من الخصوصية، لكن فضول المتتبعين والمعجبين دخل في كثير من التخمينات

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