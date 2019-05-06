الأميركية آمبير هيراد تؤكد أنها جزءًا من جيش واسع من أصوات لا تقبل الصمت

تواصل النجمة الأميركية آمبير هيراد، "33 عامًا"، أن تكون واحدة من أصوات جيلها، وقالت "إن النساء في هذه الألفية يحركن الأشياء إلى الأمام، خلال ظهورها في مؤتمر "نيويورك كرييت آند كيلتيفات" يوم السبت في قاعة أندسري سيتي في بروكلين، نيويورك".

وأوضحت الجميلة الشقراء في المؤتمر الذي حضره نحو 1500 شخص، "نحن جزء من جيش واسع من الأصوات التي لا تقبل الصمت".

وقالت المنظمة التي تعمل منذ 7 سنوات مع مؤسسة ماستركارد، "إنها تهدف إلى توحيد رؤساء مجلس الإدارة والمشاهير وكاتبي المحتوى؛ لمناقشة المواضيع الرئيسية المحيطة بريادة الأعمال، والمساحة الرقمية، والحياة كونك امرأة عاملة عصرية".

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وارتدت هيراد التي تدخل في معركة قانونية مع زوجها السابق النجم جوني دبي، بدلة مكونة من قطعين باللون العسلي، معطف طويل وبنطال مصنوعان من الحرير المنقوش، وتركت شعرها الأشقر منسدلا، وارتدت أقراط أذن وسلاسل متدرجة باللون الذهبي، لحضور الحدث الاحترافي الفاخر.

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وشجعت هيراد الحضور على السعي لخلق اختلاف، قائلة، "فقط الأشخاص المستفيدين من الوضع الحالي لا يريدون تغيره، العالم الذي يصبح أفضل لشخص آخر سيكون عالم مورث لكم بشكل أيضا أفضل".

وظهرت هيراد في نيويورك هذا الأسبوع، إذ يوم الأربعاء حضرت "بلاند باترهود نيويورك سبرنغ غالا"، والذي أيضا يدعم المناقشات السياسية، وأكدت في مقابلة أن الحدث يعمل نيابة عن الأشخاص الذين ليس لديهم أصوات أو سلطة.

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