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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الإسهال من الأمور الشائعة التى يتعرض لها الاطفال وخصوصا الاطفال الرضع، قد يكون ذلك بسبب ضعف الجهاز الهضمى وعدم نضج وظائفه، وحسب ما ذكره موقع babycenter فإن أبرز أسباب الاسهال عند الأطفال الرضع هى:



طفل رضيع

أسباب الإسهال عند الأطفال الرضع

قد يكون الإسهال بسبب عدوى فيروسية مثل فيروس الروتا أو الأنفلونزا والذى يسبب القئ والاسهال وألم شديد فى البطن مع السعال والعطس.

2: العدوى البكتيرية تسبب الإسهال مثل السالمونيا أو المكورات العنقودية يصاحب ذلك دم فى البراز وحمى وقئ مستمر.

3: قد يكون سبب الإسهال عند الأطفال الرضع هو عدم اكتمال نمو الجهاز الهضمى عندهم.

4:تناول الطعام أو الشراب الملوث غير المغسول جيدا، أو استخدام زجاجات الحليب الغير معقمة جيدا، حيث أنها قد تنقل العدوى والبكتيريا وتسبب الإسهال والغثيان.



طفل .

وتظهر على الطفل بعض العلامات التى تدل على إصابته بالإسهال وهى:

أعراض الإسهال عند الأطفال الرضع

1: يكون براز الطفل سائلا ولينا ويكون أكثر من خمس مرات فى اليوم .

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2: البكاء المستمر نتيجة ألم شديد فى البطن.

3:ارتفاع شديد فى درجة حرارة الجسم.

4: الغثيان والقئ الشديد.

5:يفقد الطفل شهيته وبالتالى يتعرض لنقص الوزن الشديد.

6:تظهر على الطفل علامات التعب الشديد وشحوب الوجه.

وهناك بعض النصائح التى تساعد فى علاج الإسهال ولكن مع استشارة الطبيب ومعرفة السبب ووصف العلاج المناسب وهى:

نصائح لعلاج الإسهال عند الأطفال الرضع

1: الابتعاد عن تناول الاطعمة التى تسبب الإسهال ومنها البطيخ والكنتالوب .

2: الاهتمام بنظافة الادوات الخاصة بالأطفال وغسل الطعام جيدا.

3:الابتعاد عن أماكن الزحمة والتى تنتشر فيها البكتيريا والجراثيم، منعا لانتشار الأمراض.