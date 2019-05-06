شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض التهاب القولون التقرحى أبرزها الاسهال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاسهال وفقدان الوزن الغير مبرر من أبرز أعراض الإصابة بالتهاب القولون التقرحي، هذا المرض المعروف بالتهاب الأمعاء الذي يؤدي في بعض الأحيان أو في حالة عدم الالحاق به بالتعرض للتقرحات الشديدة في الجهاز الهضمي، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أعراض الإصابة بالتهاب القولون التقرحي، وذلك وفقا لموقع " mayoclinic".

أشار التقرير، أن الاصابة بالتهاب القولون التقرحي يؤثر بشكل سلبي علي البطانة الداخلية للأمعاء، وهذا هو السبب في التعرض للألم الشديد في البطن وعدم القدرة علي تناول الطعام، وأيضا فقدان الوزن الغير مبرر.

أعراض التهاب القولون التقرحى

وقدم التقرير بعض الاعراض التي تعد بمثابة جرس إنذار للإصابة بالتهاب القولون التقرحي، ومنها:

- الإصابة بالإسهال الذي يصاحبه في بعض الأحيان للدم.

-الشعور بألم شديد في البطن وعدم القدرة علي تناول الطعام.

- فقدان الوزن غير المبرر.

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- الشعور بالتعب والدوخة والإرهاق.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم وعدم القدرة على السيطرة عليها.

- تأخر النمو للأطفال.

وأكد التقرير، أن الإصابة بالتهاب بالقولون التقرحي ليس لها سبب واضح، أي أن السبب غير معروف ولكن هناك بعض العوامل التي تساهم في الإصابة به، كالإصابة بخلل مناعي في الجسم أو الإصابة بأي مرض من امراض الخلل المناعي، كما أن التاريخ الوراثي في العائلة يلعب دور كبير في هذا الأمر، ونوعية الطعام المتناول أيضا له دور كبير حيث أن الأشخاص الذي يسرفون في تناول الأطعمة الدسمة هم أكثر عرضة لذلك، ولذا عليك الاهتمام بنوعية الطعام المتناول.

وهناك العديد من المضاعفات الخاصة بالتهاب القولون التقرحى، ولكن في حالة عدم الانتباه للعلاج، كالتعرض للنزيف، وثقب في القولون، وجفاف في الجسم وهشاشة العظام.