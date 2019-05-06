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زبدة الشيا يتم استخراجها من بذرة شجرة الشيا وهي من أهم المصادر الطبيعية الخاصة بفيتامين أ وهو الذي يساعد في علاج جميع مشاكل الشعر وتساعد في إعطائه النعومة والرطوبة الخاصة به، وأيضاً هي تساعد في لمعان الشهر وامتلاء جميع الفراغات التي توجد فيه.

وهذا حيث أن زبدة الشيا بها الكثير من الفوائد المميزة لجميع أنواع الشعر والبشرة والصحة بشكل عام وهذا ما سوف نقدمه لكم في السطور القادمة، وهذا حيث أن زبدة الشيا تدخل في العديد من المركبات الطبيعية التي يتم استعمالها في تغذية وتقوية الشعر دائماً لذا فهي التي يتم وضعها على جميع أنواع الشعر سواء الطويل أو القصير الناعم أو الخشن أو المجعد.

فوائد زبدة الشيا للشعر

توجد الكثير من الفوائد الخاصة بزبدة الشيا وهذا ما سوف نقدمه لكم في السطور القادمة ومن أهم هذه الفوائد هي:

إصلاح الشعر التالف

وهذا حيث أنه يتم استعماله في العديد من العلاجات الكيميائية بشكل عام وهو يستعمل كمنعم قوي جداً للشعر وهذا حيث أنه تساعد زبدة الشيا على استعادة الرطوبة الخاصة بالشعر، ويتم من خلاله حماية الشعر من جميع الظروف الجوية القاسية ويعالج جميع أضرار الشمس التي تنتج عن التعرض إلى الأشعة الفوق بنفسجية وهذا لأن زبدة الشيا تحتوي على كمية كبيرة من العوامل الخاصة بالحماية وعند وضع زبدة الشيا على الشعر ويكون محمياً من أي مادة ضارة أو من أي أداة حرارية توضع عليها وهذا ما يفيد الشعر خاصة الذي يتم علاجة أو صبغة وهذا حيث أنها تحمي الشعر من الملح والكلور وهذا إذا أنه يتم استعماله قبل السباحة ويتم استعماله بالعديد من الطرق وهي:

المكونات

واحد ملعقة كبيرة من زبدة الشيا الخام.

بعض من قطرات زيت اللافندر وهذا يكون اختيار.

طريقة تحضيرها

قومي بوضع زبدة الشيا داخل الميكروويف وهذا يكون لمدة من 30 إلى 60 ثانية وهذا حتى تذوب تماماً.

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ثم يتم ترك الزبدة حتى تبرد قليلاً ويتم إضافة لها زيت اللافندر.

يتم تقسيم الشعر إلى خصل صغيرة ثم يتم وضع الزبدة على فروة الرأس والشعر بشكل كامل.

ويتم ترك زبدة الشيا على الشعر وهذا يكون لمدة نصف ساعة ثم يتم غسلها بشامبو مناسب للشعر.

زبدة الشيا تساعد في منع تساقط الشعر

زبدة الشيا تحتوي على الكثير من الأحماض الدهنية وهي التي تساعد فرو الرأس والشعر حيث أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الأساسية وهي التي تعمل على تحسين بدورها فروة الرأس وصحة الشعر وهي التي تجعل بصيلات الشعر قوية وأيضاً تقلل تماماً من تساقط الشعر وفقدانه وهي التي تحتوي على العديد من الخصائص المضادة لجميع الألتهابات التي تساعد في منع تساقط الشعر، ويتم استعمال زبدة الشيا حيث أنها تساعد في الزيادة من كثافة الشعر وتساعد في إعطائه لمعان طبيعي وقوة.

زبدة الشيا تقوي الشعر وتقلل من تكسره وتقصفه

تساعد زبد الشيا في ترطيب الشعر وتجديده دائماً ويعمل على تقوية الشعر لأنه يحتوى على العديد من الفيتامينات المفيدة للشعر والتي منها فيتامين A وفيتامين E وهو بالتالي يساعد كثيراً في تهدئة الشعر الجاف وإصلاحه من جذوره حتى نهايته.

زبدة الشيا تلطف فروة الرأس الجافة وتعمل على التقليل من الحكة

هذا حيث أن زبدة الشيا تساعد في التخفيف من الجفاف الذي يوجد في فروة الرأس والحكة التي تنتج عن القشرة المتواجدة في الرأس، حيث أنها أيضاً لها العديد من الخصائص المضادة لجميع الالتهابات وهذا حيث أنها تحتوى على العديد من الخصائص المضادة لجميع الالتهابات وهذا حيث أنها تحتوى على العديد من الدهون الغنية التي تمتصها الجلد كثيراً بدون أن تترك البقايا الدهنية وهذا حيث أنها ذات فعالية كبيرة في معالجة الجفاف الذي يوجد في فروة الرأس والصدفية ومشاكل فروة الرأس الأخرى.

زبدة الشيا تستعمل كبلسم طبيعي للشعر

وهذا حيث أن زبدة الشيا مليئة بفيتامين A وفيتامين E وهم من أهم الفيتامينات التي تساعد في ترطيب الشعر من الجذور وحتى الأطراف وهي من الممكن أن يتم استعمالها كبلسم طبيعي وهذا لأنها فعالة في ترطيب الشعر ولا تترك الشعر دهنياً.

زبدة الشيا لتنعيم الشعر

جديراً بالذكر أيضاً أن زبدة الشيا من أهم الأشياء الطبيعية التي تعمل على تنشيط الشعر الهايش وتنعيمه وهذا نظراً إلى طبيعتها غير الدهنية وهي التي تساعد بشكل كبير في السيطرة على جميع الزيوت التي توجد في فروة الرأس وهذا يكون من خلال استعمالها بالطريقة التالية وهي:

المكونات كمية كبيرة جداً من زبدة الشيا.

طريقة التحضير تكون من خلال وضع زبدة الشيا على الشعر ويتم تدليكه بشكل مستمر وهذا للحصول على شعر ناعم مثل الحرير والتخلص تماماً من الشعر الهايش المجعد، يتم استعمال زبدة الشيا أيضاً مرتين كل أسبوع وهذا لنمو الشعر وهو يساعد في تحسين النسيج الخاص بالشعر وترطيبه.