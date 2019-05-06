شكرا لقرائتكم خبر عن علاج رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام بطرق عدة منها مضغ القرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رائحة الفم الكريهة من المشاكل الشائعة لدى الكثير من الناس، خاصة أثناء الصيام، وفى هذا التقرير نتعرف على علاج رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام من خلال مجموعة من الطرق الطبيعية، بحسب ما ذكر موقع drstevenlin.



علاج رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام

وهناك عدة أسباب لرائحة الفم الكريهة منها: تسوس الأسنان وأمراض اللثة وسوء نظافة الفم واللسان المغطى (طلاء أبيض أو أصفر على اللسان ، عادة بسبب الالتهاب)، حيث تعيش مئات من البكتيريا في أفواهنا وبعضها على اللسان أو أسفل اللثة أو في جيوب باللثة، وتسبب هذه البكتيريا الرائحة.

ويمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة بسبب الطعام والشراب مثل الثوم والبصل والقهوة، أو بسبب الصيام وعدم تناول أى طعام أو شراب.



غسل الفم بالماء المالح لعلاج رائحة الفم الكريهة

علاج رائحة الفم الكريهة أثناء الصيامغسل الفم بالمياه المالحة الدافئة

يمكن لغسل الفم بالماء المالح أو محلول ملحي أن يمنع تراكم البكتيريا في الفم أو الحلق، وقد يكون هذا التأثير ناتجاً عن حموضة الماء المالح الخفيفة، التى تمنع البيئة "القلوية" التي تشجع نمو الميكروبات التي تسبب رائحة الفم الكريهة.

مضغ أعواد القرفة

من المعروف أن القرفة لها تأثير مضاد للميكروبات، وقد ثبت أيضًا أنه فعال ضد البكتيريا التي تسبب التهابات الفم، بحسب بعض الدراسات، كما أن القرفة لها فوائد في الجهاز الهضمي والتنفسي وتحتوي على ألياف تدعم التنوع الميكروبي في الفم.

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علاج رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام بمضغ أعواد القرفة

الشاي الأخضر

وجدت الأبحاث أن الشاي الأخضر يقلل مؤقتًا من رائحة الفم الكريهة بسبب نشاطه المضاد لاحتواءه على البوليفينول وغيرها من مضادات الأكسدة، يمكنك شرب 3-5 أكواب من الشاي الأخضر يومياً.

الألوفيرا

الألوفيرا تلك المادة الهلامية المستخرجة من الصبار تعمل كمضاد للفطريات والبكتيريا، وأظهرت الأبحاث أنها فعالة مثل غسول الفم الذى يحتوى على الكلورهيكسيدين في تقليل البلاك، كما أن الألوفيرا يعزز إنشاء الكولاجين ، مما يحسن قدرة الفم على الشفاء.

يمكنك عمل الألوفيرا غسول طبيعى للفم لمكافحة الرائحة الكريهة، ويمكن إضافة زيت النعناع لمزيد من الفائدة.



علاج رائحة الفم الكريهة بزيت النعناع

زيت النعناع

للتخلص من رائحة الفم الكريهة، جرب الغرغرة بزيت النعناع، وهو مضاد قوي للميكروبات ويقتل البكتيريا الضارة ويترك رائحة النفس منعشة، اخلط زيت النعناع بقطرتين من الماء وقم بالغرغرة بهم لمدة 30 ثانية.

-زيت الليمون العطري

يتميز زيت الليمون بخصائص مضادة للميكروبات تمنع بعض أنواع البكتيريا، داخليًا وخارجياً و يمكنك مضغ قشرة الليمون أيضاً للتخلص من رائحة الفم الكريهة.