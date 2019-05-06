5 عادات صحية افعلها صباحا عند الاستيقاظ من النوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك عدد من العادات الصحية التى يجب اتباعها بمجرد الاستيقاظ من النوم وعلى معدة فارغة لتحسين نمط الحياة ولتصبح أكثر صحة، فى هذا التقرير نتعرف على هذه العادات التى تجعل صحتك أفضل، بحسب موقعstep to health.
شرب الماء
شرب كوب أو كوبين من الماء عند الاستيقاظ له فوائد كثيرة لجسمك، بشرب الماء على معدة فارغة ينشط الكلى، والتى هى المسئولة عن القضاء على السموم من الجسم ويحسن أيضا الهضم ويخفف من الإمساك، ويحسن وظيفة المخ عن طريق السماح للخلايا بتلقى الدم المؤكسج وبالتالى تصبح أكثر يقظة ونشاطا.2- أكل الفاكهة
يعتقد بعض الناس أن تناول الفاكهة فى بداية اليوم أمر سيئ لجسمك، لكنه فى الواقع عكس ذلك، حيث إن تناول الفواكه على معدة فارغة يعد عادة صحية لأنه لا يستهلك الكثير من الطاقة لهضم الجسم ويساعد على تطهير الجسم، كما تتكون الفواكه من الكثير من الماء الذى يرطب جسمك.
إذا كنت ترغب فى إعداد عقلك لهذا اليوم وتملأ بالطاقة الإيجابية فإن الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية أو التأمل سوف يساعدك، نظرًا لقدرتها على الاسترخاء، وتعد الموسيقى رائعة لتهدئة العقل، كما أنه يساعد فى تنظيم معدل ضربات القلب والتحكم فى تنفسك.
اليوجا
تعد الطاقة التى تتمتع بها بمجرد استيقاظك أمرًا رائعًا للاستفادة من ممارسة اليوجا على معدة فارغة، نظرًا لأنك لم تأكل بعد فإن جسمك أخف وأنظف وأكثر تركيزًا على النشاط، من الأفضل ممارسة اليوجا البسيطة التى لا تتطلب الكثير من الجهد البدنى.5- تمارين التمدد
بعد أن يستريح جسمك لمدة ثماني ساعات من النوم تحتاج إلى التحرك ببطء، هناك طريقة جيدة لتكون أكثر نشاطا وهي تمارين التمديد لبضع دقائق، هذا سوف يساعد على تخفيف عضلاتك وتليين المفاصل لمنع آلام العضلات أثناء النهار.
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