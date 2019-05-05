شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر نظامك الغذائى على صحة شعرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثيرون من تساقط الشعر، وهذا الأمر يتسبب فى الكثير من التوتر والقلق والإحراج، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية التى قدمت لعلاج تساقط الشعر، ولكنها لم تثبت كفاءتها وتسببت فى تساقط الشعر بنسبة كبيرة بدلا من علاجه.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز الأسباب والنصائح التى تقدم لعلاج تساقط الشعر من خلال نوعية الطعام التناول، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".

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قدم التقرير العديد من الأطعمة المهمة لصحة الشعر، والتى تساهم بشكل كبير فى علاج هذا التساقط والتى تتسبب فى تقوية البصيلات والحد من ضعفها وتساقطها، ولذا عليك اتباع هذه النصائح:

- أكثر من الأطعمة الغنية بعنصر الحديد كالجرجير، والباذنجان والعسل الأسود، والكبدة فجميعها أطعمة تساهم بشكل كبير فى تقوية بصيلات الشعر، وتحد من تساقط الشعر.

- تناول الأطعمة الغنية بالأوميجيا 3 كالمكسرات والأسماك، فهى أطعمة مهمة جدا لصحة الشعر، وتحد من تساقطه.

- أكثر من تناول البقوليات فهى أطعمة مهمة لصحة الشعر، وتساهم بشكل كبير فى الحد من تساقط الشعر، لذا اكثر من الفول والعدس والحمص واللحوم الحمراء.