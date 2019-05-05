شكرا لقرائتكم خبر عن أزاى طفل التوحد يعيش أجواء البهجة فى شهر رمضان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا بد أن يعيش أطفال التوحد أجواء البهجة فى شهر رمضان والعبادة عموما وذلك من خلال بعض النصائح التى يجب أن تتبعها الأمهات.

وحسب ما ذكره موقع Aboutislam فإن التعامل مع اطفال التوحد يكون كالتالى:



طفل ..

1:يتعامل أطفال التوحد بالإحساس والبصر لذلك من الممكن أن تعرفى طفلك ما هو شهر رمضان من خلال المجسمات المرسوم عليها فانوس رمضان، وتكرار الكلمات والحروف التى توضح معالم الشهر.

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2:تهيئة الجو العام فى البيت لاستقبال شهر رمضان من خلال تعليق الزينة والفوانيس وسجادة الصلاة والأضواء المبهجة.

3:من الممكن تجميع كل الصور الكرتونية التى بها تجمعات عائلية وصلاة وصيام وعرضها على الطفل ليشاهدها مع شرح مبسط بفكرة كل صورة.

4:من الأفضل أن تدمجى طفل التوحد مع الأطفال العاديين ومع الأسرة عموما ليعيش أجواء رمضان مثله مثل غيره.

5:مشاركة الطفل فى الأعمال المنزلية وتقديم سفرة الإفطار والعصائر الرمضانية ليشعر بأهميته ولتتعزز ثقته فى نفسه.

6:اشعر طفلك دائما أنه طفل طبيعي، عرفه ما هى الصلاة والصيام من خلال المجسمات، واجعله ينظر إليك عندما تصلى.