إنفوجراف.. 6 نصائح ذهبية لسحور صحي ومتوازن

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفادي السكريات والأطعمة المقلية ضروري في السحور.
تحافظ وجبة السحور على السوائل في جسمك، وتمدّه بالطاقة والعناصر الغذائية طوال فترة الصيام، كما أنها تساعدك على تجنّب الإفراط في تناول الطعام عند الإفطار.
ويجب أن تحتوي وجبة السحور المتوازنة على الكربوهيدرات والألياف والبروتينات، ويُفضَّل تجنّب الأطعمة الغنية بالسكريات والمقلية، التي تسبّب حرقةَ المعدة خلال النهار، وكذلك الأغذية الغنية بالصوديوم لتفادي العطش.
الإنفوجراف التالي يستعرض بعض النصائح لسحور صحي ومتوازن:
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