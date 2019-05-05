شكرا لقرائتكم خبر عن من الدماغ حتى المفاصل والعظام.. ماذا يحدث فى الجسم عند الصيام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"صوموا تصحوا".. كيف يستفيد جسمك من الصيام خلال شهر رمضان ، ولماذا تنصح بعض الدراسات الأجنبية باتباع حميات غذائية تقوم على فكرة الصيام نفسها؟ فى التقرير التالى نشرح ما يحدث داخل الجسم خلال ساعات الصيام وما هى الفوائد المختلفة التى تعود علي جسمك خلال هذه الساعات.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "health" العديد من الفوائد الصحية الهامة لجسم الإنسان الذي يصوم ومنها التالي:

- تنظيم نسبة السكر في الدم وذلك لأن البنكرياس يشعر بالراحة الكبيرة خلال ساعات الصيام.

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- يقوي صحة المفاصل والعظام ويحد من التعرض للشعور بالالم.

- يزيد من راحة المعدة والأمعاء وذلك يرجع لعدد ساعات الصيام الطويلة التي تزيد من راحتهما.

- يساعدك على التخلص من الوزن الزائد ، وذلك يرجع لقلة ساعات الطعام، وايضا يحد من تراكم الدهون في الجسم، ولذا اذا كنت تعاني من السمنة وزيادة الوزن فالصيام فرصة جيدة لك.

- يساعد الصيام علي افراز هرمون الادرينالين، وهذا يساهم بشكل كبير في شعور بالراحة النفسية والسعادة، ولذا فالصيام فرصة جيدة للتخلص من التوتر والقلق والاكتئاب.