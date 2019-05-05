شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب الدهون المفقودة فى الحمية الغذائية؟..وهذه حقيقة تحولها لطاقة وعضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت الحمية الغذائية، ضرورة لا مفر منها، فى عصرنا الحالى، إذ تحولت لهوس لدى العديد من الأشخاص، وعلى الرغم من هذا الهوس الكبير بفقدان الوزن، إلا أن قليلين جدا، يعلمون أين يختفى كيلو جرام واحد من الدهون عند خسارة الوزن، على الرغم من الاهتمام الكبير والواسع باتباع أنظمة دايت تفقدهم الوزن.

"سى إن إن" الأمريكية، نشرت تقريرا على شكل استطلاع للرأى ضم 150 طبيبا وأخصائي تغذية، حول حقيقة، أين تذهب الدهون المفقودة فى الحمية، وكان مفهوم تحول الدهون لطاقة، هو الأكثر شيوعا رغم خطأه، فيما اعتقد البعض تحولها لعضلات، وهو ما اعتبرته "سى إن إن" أمرا مستحيلا، وافترض آخرون بأنها تخرج عبر القولون، فى حين أن ما اعطوا الإجابة الصحيحة كانوا 3 فقط.

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مع اكتشاف خطأ كونها تتحول لطاقة أو عضلات، فأين تذهب الدهون المفقود فى النظام الغذائى؟

الحقيقة تتمثل فى أن الدهون تنقسم إلى قسمين، كمية منها تتحول لثانى أكسيد الكربون، فيما يتحول المتبقى منها إلى ماء، يختلط مع الدورة الدموية، ويخرج من الجسم عبر الطرق الطبيعية كالبول والعرق.

وأكدت سى إن إن فى تقريرها، أنه فى حالة خسارة 10 كيلو جرام، ستخرج 8.4 كيلو جرام منها عبر الرئتين فيما تتحول الكمية الباقية لماء، وإن أغلب الوزن الذى نفقده تقريبا يخرج من خلال عملية الزفير.

وعلى الرغم من كونها مفاجأة للجميع، إلا أن الواقع يؤكد أن كل شئ نأكله يخرج عبر الرئتين الكربوهيدرات والدهون تتحول تقريباً إلى ثانى أكسيد الكربون، وماء.