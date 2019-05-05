4 أمور مشتركة يقوم بها كل زوجين في الفراش

لأن العلاقة الحميمة الناجحة جزء لا يتجزأ من الزواج السعيد والذي يدوم طويلًا، ولأنها أساسية بالنسبة للرجل كما بالنسبة للمرأة وبفشلها تصبح العلاقة بين الزوجين مهددة الى حد كبير بالإنهيار.

سنطلعك اليوم على الأمور المشتركة التي يقوم بها كل ثنائي سعيد في الفراش الزوجية وهي التالية:

يخصصان وقتًا لممارسة العلاقة الحميمة: صحيح أن ممارسة العلاقة الحميمة المفاجئة والعفوية وغير المخطط لها تسعد كلا الزوجين، لكن من المهم أيضًا أن تكون هذه العلاقة على جدول مخططاتهما وأولوياتهما في حياتهما اليومية والزوجية، وهذا ما يقوم به كل ثنائي سعيد.

لا يضغطان على بعضهما لإنجاحها: الثنائي السعيد يعلم جيدًا أنَّ العلاقة الحميمة هي عبارة عن مشاعر حب وعاطفة مطلقة، وهما يعلمان أيضًا أنّ الأمور لا تسير بشكل جيد سوى اذا كان كلاهما بحالة نفسية جيدة تسمح لهما بممارسة العلاقة.

متصالحان مع صورتهما العامة: تؤثر نظرة المرأة الى جسمها وثقتها بنفسها بشكل كبير على علاقتها بزوجها والأمر ينطبق أيضًا على الرجل ولو بنسبة أقل. الا أن الزوجين السعيدين المتصالحين مع ذاتهما، هما الأكثر نجاحاً في الفراش.

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يتحدثان بمطلق الصراحة عن احتياجاتهما: وأخيرًا، الزوجان الناجحان والسعيدان في الفراش الزوجية يتناقشان بكل التفاصيل التي تعني هذه العلاقة، ويتكلمان بشكل صريح عن متطلباتهما وحاجاتهما في الفراش.

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