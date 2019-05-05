طريقة تحضير شوربة الدجاج بالخضار

القاهرة - لايف ستايل

مقادير

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الجزر : 2 حبة (مفروم دوائر)

- الكرفس : 2 عود (مفروم)

- الثوم : 2 ملعقة صغيرة (مهروس)

- صدر الدجاج : 2 صدر (مسلوق ومفروم مكعبات)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- طماطم : علبة (مفرومة)

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- البروكولي : كوب (مجمد / مقطع زهرات صغيرة)

- مرق دجاج : 6 اكواب

- بقدونس : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم) طريقة تحضير 1. سخني الزبدة في قدر واسع وسميك على نار متوسطة. 2. أضيفي البصل والكرفس وقلبي لمدة 5 دقائق حتى تذبل المكونات. 3. أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة. 4. أضيفي الجزر ومعجون الطماطم وقلبي لمدة 3 دقائق. 5. أضيفي الدجاج والطماطم المفرومة ومرق الدجاج والملح واتركي المزيج حتى يغلي. Advertisements 6. خففي النار وغطي القدر واتركي المزيج لمدة 25 دقيقة حتى تنضج الخضار. 7. أضيفي البروكلي والفلفل الأسود واتركي المزيج على النار لمدة 5 دقائق. 8. اسكبي الشوربة في أطباق التقديم ورشي البقدونس وقدميها ساخنة. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير الدجاج مع البصل والصنوبر الثوم والبصل يساعدان على الحماية من أخطر أنواع السرطان

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