

مقادير

- أناناس : 200 غم (مقطّع إلى شرائح)

- النعناع : ربع كوب (طازج)

- عصير الليمون : ربع كوب

- عصير البرتقال : ربع كوب

- القرفة : ملعقة صغيرة طريقة تحضير 1. استخرجي عصير الأناناس بواسطة العصارة الكهربائية. ضعيه في الخلاط الكهربائي. 2. أضيفي عصير البرتقال وعصير الليمون الحامض. زيدي النعناع المورّق واخلطي المزيج حتى يتجانس. 3. اسكبي العصير في كوب التقديم. أضيفي القرفة وحرّكي المزيج جيداً. Advertisements 4. تناولي العصير بارداً. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كيك الأناناس المزيّن بالكرز طريقة إعداد وتحضير الوافل بالأناناس والفاكهة المجففة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة تحضير عصير الأناناس للدايت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.