أصدقاء ميغان ماركل يتوافدون على بريطانيا تزامنًا مع ولادتها

تحدّثت تقارير جديدة عن توافد أصدقاء مقربين لميغان على المملكة المتحدة استعدادا لمولد الطفل الأول لميغان في الوقت الذي ينتظر فيه العالم لحظة الإعلان عن مولد الطفل الأول للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل دوقة ساسيكس.

وكشفت الصحافية الأميركية الشهيرة وصديقة ميغان المقربة، جايل كينج، عن تخطيطها للسفر إلى المملكة المتحدة من تغطية خاصة لبرنامج CBS News عن أنباء مولد الطفل الملكي القادم، جايل كشفت عن ذلك من خلال مشاركة جديدة نشرتها عبر صفحتها على "إنستغرام" الجمعة وكتبت فيها: "أسافر قريبا إلى المملكة المتحدة لتغطية ملكية خاصة.. الكثير من الوقت للاستماع لموسيقى ريتا ويلسون (Rita Wilson)".

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ويتوقع بأن يتوافد المزيد من أصدقاء ميغان ماركل الآخرين على المملكة المتحدة وعلى رأسهم خبيرة الموضة وصديقة ميغان المقربة جسيكا مولروني، جدير بالذكر أن خبير المكياج الشهير وصديق ميغان المقرب دانيال مارتن (Daniel Martin)، كان سافر إلى المملكة المتحدة في الشهر الماضي، وكان أول ضيوف ميغان في منزلها الجديد في وندسور، وكشف في وقت سابق عن تخطيطه للعودة إلى نيويورك قبل اليوم الخامس من مايو الجاري.

جايل كينغ 64 عام، هي صديقة مقربة لميغان ماركل منذ عدة سنوات، وكانت واحدة من الضيوف القلائل الذين حضروا حفل baby shower الخاص بميغان والذي أقيم في نيويورك منذ شهرين تقريبا، وحضر الحفل أيضا أصدقاء مقربين آخرين لميغان أبرزهم جسيكا مولروني، دانيال مارتن، أبيجال سبنسر التي شاركت ميغان في بطولة المسلسل الشهير " Suits"، سيرينا ويليامز، أمل كلوني.

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