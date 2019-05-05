محكمة مصرية تقضي بإعدام قاتل الأوكرانية مارينا أديكلنا

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر المصرية، برئاسة المستشار عبدالغني عطا الله، وعضوية المستشارين محمود زاهر وخالد فاروق، وأمانة سر عبدالله محمد أحمد ومحمد الشاطر، بالإعدام شنقًا للموظف المتهم بقتل السيدة الأوكرانية «مارينا اديكلنا» بعد أن ورد للمحكمة موافقة مفتي الجمهورية حول الرأي الشرعي بالحكم عليه.

كان المحامي العام لنيابات البحر الأحمر أحال الموظف «عمرو.ر.أ»، بتهمة القتل العمد لسيدة أوكرانية الجنسية طعنًا داخل مسكنها بمنطقة الشيراتون بالغردقة، والتي كانت تعمل «جيست ريليشن» بأحد الفنادق السياحية بالمدينة.

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