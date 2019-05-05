شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن آلام المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثيرون من ألم المفاصل والالتهابات قد يكون ذلك بسبب السمنة أو التقدم فى العمر مما يؤثر على باقى أعضاء الجسم ويسبب الآلم الشديد.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن ألم المفاصل، وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday



مفاصل

س: ما هى أسباب ألم المفاصل؟

ج: هناك العديد من الأسباب لألم المفاصل ومنها

1: السمنة المفرطة وتراكم الدهون تزيد من خطر الإصابة بألم المفاصل.

2:الإصابة بمرض النقرس يسبب آلم والتهاب فى المفاصل.

3:التقدم فى العمر يزيد من آلم المفاصل والتعرض لمشاكل العظام والعضلات.



الم المفاصل

س: ما هى أعراض ألم المفاصل؟

ج:

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1: عدم القدرة على الحركة والشعور بالتعب والإرهاق الشديد.

2: قد تتعرض للغثيان والقئ فى بعض الأحيان.

3:الشعور بتيبس المفاصل وخصوصا فى أوقات الصباح .

4: عدم القدرة على الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة.

5: ضعف عام فى الجسم.

س: ما هو علاج ألم المفاصل؟

ج:

1: قد يكون العلاج بالأدوية المسكنة والمضادة للالتهاب.

2:العلاج الطبيعى من خلال التدليك والتمارين.

3:انقاص الوزن فى حالة السمنة الشديدة.

4:بعض الحالات تحتاج لعمليات جراحية لتغيير المفصل.