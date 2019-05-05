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شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن آلام المفاصل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثيرون من ألم المفاصل والالتهابات قد يكون ذلك بسبب السمنة أو التقدم فى العمر مما يؤثر على باقى أعضاء الجسم ويسبب الآلم الشديد.
وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن ألم المفاصل، وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday
مفاصل
س: ما هى أسباب ألم المفاصل؟
ج: هناك العديد من الأسباب لألم المفاصل ومنها
1: السمنة المفرطة وتراكم الدهون تزيد من خطر الإصابة بألم المفاصل.
2:الإصابة بمرض النقرس يسبب آلم والتهاب فى المفاصل.
3:التقدم فى العمر يزيد من آلم المفاصل والتعرض لمشاكل العظام والعضلات.
الم المفاصل
س: ما هى أعراض ألم المفاصل؟
ج:
1: عدم القدرة على الحركة والشعور بالتعب والإرهاق الشديد.
2: قد تتعرض للغثيان والقئ فى بعض الأحيان.
3:الشعور بتيبس المفاصل وخصوصا فى أوقات الصباح .
4: عدم القدرة على الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة.
5: ضعف عام فى الجسم.س: ما هو علاج ألم المفاصل؟
ج:
1: قد يكون العلاج بالأدوية المسكنة والمضادة للالتهاب.
2:العلاج الطبيعى من خلال التدليك والتمارين.
3:انقاص الوزن فى حالة السمنة الشديدة.
4:بعض الحالات تحتاج لعمليات جراحية لتغيير المفصل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.