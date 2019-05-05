شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حبوب الميليا وأسباب تكوينها على الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الميليا من أنواع الحبوب التى تظهر على الجلد، وهى نتوءات بيضاء أو صفراء صغيرة تحت الجفون أو على أنفك أو خديك، وتتشكل هذه الحبوب الصغيرة تحت الجلد، بحسب موقع health.



الميليا عند الرضع

وتظهر الميليا عندما تتراكم أجزاء من خلايا الجلد الميتة أسفل الجلد وتكوِّن كرة بيضاء صلبة ويمكن أن تنمو ليصل حجمها إلى مليمترين في الحجم، لكنها غالباً ما تكون أصغر. وبينما يمكن أن تتطور في أي شخص، إلا إنها أكثر شيوعا في الأطفال حديثي الولادة.

في المواليد الجدد، عادةً ما تتحلل الميليا بمفردها في غضون أربع أسابيع دون الحاجة إلى علاج ودون تندب أو أثار.

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وبالنسبة للبالغين فإن الميليا قد تستمر لفترة أطول وايضا تشفى بمفردها دون علاج.



حبوب الميليا

أسباب تكون حبوب الميليا

لا أحد يعرف حقيقة سبب ظهور الميليات، وتشير بعض التقارير إلى أن استخدام منتجات الجلد القاسية أو الثقيلة يمكن أن يسبب ميليا.

وترتبط الميليا أيضًا بالظروف الصحية الأخرى، وبعض الأدوية، والصدمات الجلدية، مثل الحروق والطفح الجلدي وتآكل الجلد وحتى الوشم أو التعرض لحروق الشمس.