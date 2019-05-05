شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك فى رمضان بمشروب الكركدية.. هيهدى أعصابك ويظبط الكولسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الكركدية"، مشروب له العديد من العشاق الذين يسعون لتناوله على الافطار خلال شهر رمضان المبارك، وهناك العديد من المحاذير التى تنصح بعدم تناوله على الريق حتى لا يتعرض الضغط للهبوط، وخلال هذا التقرير سنتعرف على معايير تناول هذا مشروب، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".

فوائد الكركدية

هناك العديد من الفوائد التى تعم علي جسم الإنسان فور تناول لمشروب الكركدية، ولكن ينصح بعدم تناوله على الريق، وعليك الإفطار بالتمر والماء أو الحليب ثم انتظر قليل من الوقت وتناول المشروب الذى تفضله.

وعن فوائد تناول مشروب الكركدية، اقرأ السطور القادمة التى توضح هذا الأمر، وهى:

-يعمل على تنظيم نسبة الكولسترول فى الدم، والحد من ارتفاعه بشكل كبير.

-يحافظ على صحة القلب بشكل كبير، ويحد من تعرضه لأى مشكلة صحية.

-يحمى المعدة من الإصابة بالإمساك.

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-يحسن عملية الهضم ويقوى صحة الأمعاء والمعدة.

-يقضى على جميع السموم المتراكمة داخل الجسم.

-مدر للبول فهوى يقضى على الأملاح والسموم.

-يحتوى على مضادات الأكسدة التى تعمل علي حماية الجسم من الإصابة بالسرطان.

-يساعد على الشعور بالهدوء ويحد من اللتعرض للتوتر والقلق النفسى.

-يعمل على تنشيط الدورة الدموية فى الجسم.