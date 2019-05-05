انت الان تتابع موضوع ماهو ارتجاع المني ؟ و اسبابة و اضراره والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

القذف هو طرد السائل المنوي من مجرى البول (ممر داخل القضيب) عندما يكون لدى الرجل هزة الجماع ، في ظل الظروف العادية ، يدفع القذف المني إلى الأمام عبر مجرى البول و يخرج من طرف القضيب ، و ذلك لأن العضلة العاصرة الدقيقة (العضلة الدائرية) عند مدخل المثانة تغلق فتحة المثانة و تمنع السائل المنوي من الدخول. القذف إلى الوراء هو عندما ينتقل السائل المنوي للخلف في المثانة.

القذف إلى الوراء أو ارتجاع المني ، حالة فيها لا تعمل العضلات التي تغلق المثانة بشكل طبيعي ، و هذا يسمح لجميع المني أو جزء منه بالرجوع للخلف إلى المثانة في وقت القذف ، و عندما يحدث هذا ، يخرج عدد أقل من السائل المنوي غيض من القضيب.

اسباب ارتجاع المني

– تلف من عملية جراحية لعضلات المثانة ، أو للأعصاب التي تتحكم في هذه العضلات – يمكن أن يحدث هذا الضرر نتيجة مضاعفات الإجراءات الجراحية التالية:

– جراحة البروستاتا الرجال الذين خضعوا لاستئصال البروستاتا عبر الإحليل (إزالة أنسجة البروستاتا عبر مجرى البول) لديهم فرصة بنسبة 10-15 ٪ من القذف إلى الوراء ، إن استئصال البروستاتا (عملية جراحية لإزالة غدة البروستاتا بأكملها ، إما للسرطان أو لتضخم الحميد) يؤدي إلى زيادة خطر القذف إلى الوراء بعد العملية.

– جراحة في أجزاء معينة من المثانة ، و جراحة الحوض واسعة النطاق ، و خاصة لعلاج سرطان البروستاتا و الخصيتين و القولون و المستقيم ، و إجراء عملية جراحية للسرطان في الحوض أو أسفل البطن (هذه الجراحة تزيل الغدد الليمفاوية في الحوض والبطن السفلي للمساعدة في تحديد مدى انتشار السرطان).

– أنواع معينة من الجراحة على الأقراص والفقرات في العمود الفقري السفلي ، و تلف الأعصاب الناجم عن مرض طبي – هذا شائع بشكل خاص عند الرجال المصابين بالتصلب المتعدد أو يعانون من مرض السكري طويل الأجل ، و السيطرة عليها بشكل سيئ.

ادوية تسبب ارتجاع المني

– الأدوية المعالجة لأعراض المرتبطة بغدة البروستاتا المتضخمة – تامسولوسين (فلوماكس) ، أو الفوزوزين (أوروكساترال) ، أو تيرازوسين (كاردورا).

Advertisements

– الاكتئاب – خاصة مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) مثل فلوكستين (بروزاك) وسيرترالين (زولوفت) وعدة أدوية أخرى.

– الذهان – مثل الكلوربرومازين (ثورازين) ، ثوريدازين (ميلاريل) وريسبيريدون (ريزبيردال).

– لا يتداخل القذف الرجعي مع قدرة الرجل على الانتصاب أو تحقيق النشوة الجنسية ، لكنه قد يسبب العقم لأن الحيوانات المنوية لا تصل إلى رحم المرأة ، و ارتجاع المني هو المسؤول عن حوالي 1 ٪ من جميع حالات العقم عند الرجال.

أعراض ارتجاع المني

في العادة يقذف الذكور البالغين الأصحاء ما بين نصف و ملعقة صغيرة من السائل المنوي أثناء النشوة الجنسية ، لكن الكمية تختلف على نطاق واسع ، في الرجال الذين يعانون من القذف إلى الوراء ، يتم تقليل كمية السائل المنوي بشكل كبير أو هناك ذروة جافة (النشوة الجنسية بدون السائل المنوي).

تشخيص ارتجاع المني

في معظم الحالات ، يتم التشخيص من قبل طبيب الرعاية الأولية أو أخصائي المسالك البولية ، وهو طبيب متخصص في الاضطرابات التناسلية للذكور ومشاكل المسالك البولية ، و سوف يسأل الطبيب أسئلة حول تاريخك الطبي والجراحة السابقة والتاريخ الجنسي والأدوية الحالية ، ستتبع هذه الأسئلة فحص بدني شامل ، يمكن تأكيد التشخيص عادة إذا تم العثور على العديد من الحيوانات المنوية في عينة البول بعد القذف.

الوقاية من ارتجاع المني

هناك الآن أشكال مبتكرة وجراحة طفيفة من جراحة البروستاتا لتضخمها (وليس السرطان) والتي قد تسبب قذف أقل إلى الوراء من الإجراءات القياسية ، و تتضمن هذه الإجراءات الأحدث استئصال البروستاتا عبر الإحليل للبروستاتا (TUNA) والعلاج بالميكروويف الحراري عبر الإحليل (TUMT). حتى لو تسببت هذه الإجراءات في عدد أقل من حالات القذف الرجعي ، إلا أنها قد لا تكون مناسبة لجميع المرضى.

علاج ارتجاع المني

في بعض الرجال ، يتطلب القذف الرجعي علاجًا لأنه يتعارض مع الخصوبة ، هذا العلاج يختلف تبعا للسبب ، إذا كان القذف الرجعي هو أحد الآثار الجانبية للدواء ، فمن المحتمل أن طبيبك سيحولك إلى دواء لا يؤثر على القذف ، إذا بدا أن القذف الرجعي مرتبط بمشكلة عصبية أو عضلية خفيفة تنطوي على المثانة ، فسيقوم طبيبك بمعالجتك بعقار – مثل السودوإيفيدرين (يباع تحت العديد من الأسماء التجارية) أو إيميبرامين (Tofranil) – مما يحسن لون العضلات في مدخل المثانة.

مضاعفات ارتجاع المني

هذه الحالة لا تسبب اي مشاكل مع المصاب و لكنها المضاعفات المحتملة منها هي صعوبة حدوث حمل ، و ذلك لأن نسبة السائل المنوي المقذوف يكون قليل ، و بالتالي أغلب المرضى قد يحتاجوا إلى اجراء عمليات حقن مجهري لحدوث حمل ، و في بعض الحالات قد يحدث التهابات يمكن علاجها بسهولة.