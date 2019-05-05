امراض تسبب فقدان الوعي المتكرر

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يشير الإغماء إلى فقدان الوعي المفاجئ و المؤقت ، عادة بسبب نقص الأكسجين في الدماغ أو الحرمان من الأكسجين إلى المخ له العديد من الأسباب المحتملة ، بما في ذلك انخفاض ضغط الدم.

في كثير من الأحيان ، لا يكون لحادث الإغماء أي أهمية طبية ، ولكنه ينتج أحيانًا عن مرض أو حالة أو اضطراب خطير ، و يجب التعامل مع كل حالة من حالات الإغماء كحالة طبية طارئة حتى يتم معرفة السبب وعلاج العلامات والأعراض ، و يجب على أي شخص لديه حلقات إغماء متكررة زيارة الطبيب.

حقائق سريعة عن فقدان الوعي

– فقدان الوعي يحدث عادة بسبب نقص الأكسجين في الدماغ.

– يجب أن يعامل الإغماء كحالة طبية طارئة حتى يعرف السبب.

– يمكن أن تشمل الأعراض السقوط ، عدم وضوح الرؤية ، والارتباك.

– الأسباب المحتملة تشمل الجفاف وانخفاض ضغط الدم وتعاطي الكحول والسكري .

– العلاج يعتمد على سبب الحالة الكامنة.

أسباب فقدان الوعي المتكرر

– يحدث الإغماء عندما لا تصل كمية كافية من الدم والأكسجين إلى المخ.

– عادة ما ينتج الإغماء أو فقدان الوعي عن نقص الأكسجين في المخ.

– و تشمل الأسباب مشاكل في الرئتين أو الدورة الدموية والتسمم بأول أكسيد الكربون.

– الإغماء هو آلية لمساعدة الشخص على البقاء على قيد الحياة.

– إذا انخفضت مستويات الدم والأكسجين في المخ بشكل كبير ، يقوم الدماغ على الفور بإيقاف جميع الأجزاء الأخرى غير الحيوية في الجسم بحيث يمكن أن تركز الموارد بشكل أساسي على الأعضاء الحيوية.

– عندما يكتشف الدماغ مستويات أقل من الأكسجين ، سيبدأ الجسم في التنفس بشكل أسرع أو مفرط ، لإعادة المستويات مرة أخرى.

– سيرتفع معدل ضربات القلب أيضًا من أجل إدخال المزيد من الأوكسجين في المخ. هذا الارتفاع في معدل ضربات القلب يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم ، و في أجزاء أخرى من الجسم. يتلقى الدماغ المزيد من الدم ، على حساب أجزاء أخرى من الجسم.

– قد يؤدي فرط التنفس المصحوب بارتفاع ضغط الدم إلى فقدان الوعي على المدى القصير و ضعف العضلات و الإغماء.

الأسباب الكامنة وراء فقدان الوعي

يمكن أن يكون هناك أسباب كامنة مختلفة لفقدان الوعي و منها ما يلي:

– ينتج إغماء القلب العصبي عندما يحدث شيء ما خللًا قصير المدى في الجهاز العصبي المستقل (ANS) ، و من المعروف أيضا باسم إغماء بوساطة العصبي (NMS).

– يؤثر ANS على معدل ضربات القلب و الهضم و معدل التنفس و اللعاب و العرق ، و التبول و الإثارة الجنسية ، و معظم هذه الإجراءات لا إرادية ، و لكن بعضها مثل التنفس ، يمكن القيام به أيضًا بوعي.

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– سيكون هناك انخفاض في ضغط الدم وسوف يتباطأ معدل ضربات القلب والنبض . هذا يسبب انقطاع مؤقت في الدم والإمداد بالأكسجين.

المشغلات المحتملة للإغماء

– فجأة رؤية شيء غير سار أو صدمة ، مثل الدم.

– التعرض المفاجئ لمشهد أو تجربة غير سارة.

– مفاجأة عاطفية مفاجئة ، على سبيل المثال عند تلقي أخبار سيئة.

– الإحراج الشديد.

– الوقوف ساكنا لفترة طويلة.

– التواجد في مكان حار وخانق لفترة طويلة.

– يعد الإغماء المهني أو الظرفي نوعًا من أنواع الإغماء الوعائي العصبي ، و لكن الصلة جسدية وليست عاطفية أو عقلية أو مجردة.

– يمكن أن يحدث انخفاض ضغط الدم الانتصابي عندما يتخوف الشخص بعد الوقوف بسرعة من وضعية الجلوس أو الاستلقاء.

– الجاذبية تسحب الدم إلى الساقين ، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم في مكان آخر.

– عادة يتفاعل الجهاز العصبي للجسم عن طريق رفع نبضات القلب وتضييق الأوعية الدموية. هذا يساعد على استقرار ضغط الدم.

– ومع ذلك إذا قوض شيء ما عملية الاستقرار هذه ، فقد يكون هناك نقص في إمدادات الدم والأكسجين للدماغ ، مما يؤدي إلى الإغماء.

امراض تسبب فقدان الوعي المتكرر

الجفاف

إذا انخفضت مستويات السوائل في الجسم ، فإن ضغط الدم سينخفض. هذا يمكن أن يجعل من الصعب على الجسم تثبيت ضغط الدم ، مما يؤدي إلى وصول الدم والأكسجين إلى المخ.

داء السكري غير المعالج

قد يتبول الشخص المصاب بداء السكري بكثرة ، مما يؤدي إلى الجفاف. يمكن أن تؤدي مستويات الجلوكوز في الدم المرتفعة إلى تلف بعض الأعصاب ، خاصة تلك التي تنظم ضغط الدم.

بعض الحالات العصبية

مرض باركنسون و ظروف أخرى تؤثر على الجهاز العصبي ، و هذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم الانتصابي.

متلازمة الجيوب الأنفية السباتية

– الضغط على مجسات الضغط في الشريان السباتي يمكن أن يسبب الإغماء. تعرف مجسات الضغط هذه باسم الجيب السباتي. الشريان السباتي هو الشريان الرئيسي الذي يوفر الدم للدماغ.

– إذا كانت الجيوب الأنفية حساسة بشكل مفرط ، فقد ينخفض ​​ضغط الدم إذا تم تنشيطه جسديًا ، مما يؤدي إلى الإغماء. ومن الأمثلة على ذلك تحويل الرأس إلى جانب واحد ، أو ارتداء طوق أو ربطة عنق ضيقة ، أو الضغط على الجيب السباتي أثناء الحلاقة.