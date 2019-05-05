جربي حزام خل التفاح لنسف دهون البطن في أيام

تشكل أحزمة التنحيف وسيلة فعالة لخسارة الوزن ونسف الدهون وخصوصاً في مناطق البطن والوركين والفخذين. ويمكن تحضير هذه الأحزمة، ومنها حزام خل التفاح الفعال بسهولة كبيرة. وإليك الطريقة.

حزام خل التفاح لتفتيت الدهون

قد تكونين من النساء اللواتي يعانين من تراكم الدهون في مناطق مختلفة من أجسامهن. وهذا يشعرك بالانزعاج خصوصاً أنك لا تتمكنين من ارتداء الملابس التي تحبين.

أما إذا لم ترغبي في اتباع حمية غذائية وكنت تحلمين بخسارة الوزن الزائد ونسف الدهون المتراكمة وخصوصاً في منطقة البطن، ليس عليك سوى أن تطبقي وصفة حزام خل التفاح السهلة.

وقبل ذلك حضري هذه المكونات: لوشن طحالب طبيعياً، نايلون مخصصاً لتغليف الطعام، حزاماً من القماش، القليل من خل التفاح. بعد ذلك إبدئي بالتطبيق من خلال اتباع هذه المراحل:

1 إمزجي لوشن الطحالب الطبيعي مع كمية مناسبة من خل التفاح لتحصلي على كريم متماسك وغير سائل.

طبقي الكريم على مناطق تجمع الدهون في بطنك. لكن لا تبالغي في الفرك والتدليك. كذلك يمكنك أن تستفيدي من خصائصه لتتخلصي من الدهون المتراكمة في مناطق أخرى مثل المعدة والفخذين والذراعين.

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2 غلفي هذه المنطقة بعدة طبقات من النايلون المخصص لحفظ الطعام. لكن احرصي على عدم شدّه كي لا تشعري بالانزعاج.

3 غلفي المنطقة نفسها أيضاً بحزام القماش واحرصي على أن يغطي كل مساحة النايلون. أتركيه لليلة كاملة قبل أن تنزعيه في الصباح.

تساعد هذه الطريقة على تخليص جسمك من السموم والكمية الزائدة من الماء. كما أنها تشكل طريقة فعالة لتفتيت دهون البطن.

لكن إذا أردت نسف الدهون بفعالية أكبر، مارسي التمارين الرياضية وتناولي الطعام الغني بالألياف.

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