شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات صحية مهمة لمرضى السكري خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت “الصحة” عدداً من الإرشادات الصحية التي يجب على مرضى السكري اتباعها خلال شهر رمضان المبارك.

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وأشارت عبر “إنفوجرافيك” توعوي نشرته على حسابها في تويتر ضمن السلسلة التوعية لحملة (صم بصحة) أنه يجب مراجعة الطبيب لمعرفة إمكانية الصيام بأمان وضبط الجرعات وكذلك تناول الدواء بانتظام وفقاً للتعليمات الطبية، مع أهمية مواصلة النشاط البدني الخفيف إلى المتوسط وخاصة في المساء، وكذلك اختبار مستوى الجلكوز في الدم يومياً قبل وبعد ساعتين من الإفطار وقبل السحور وفي منتصف اليوم.

وطالبت كذلك مرضى السكري بالإكثار من شرب الماء بعد الإفطار، بالإضافة إلى الحرص على تقليل تناول الطعام الغني بالسكريات والدهون وتجنب الإفراط في تناول الطعام وذلك عن طريق تقسيم الإفطار إلى عدة وجبات.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلا للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.