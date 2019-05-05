يحتوى الحمص على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض والفيروسات، حيث يحتوى على (الكربوهيدرات، الالياف، البروتين، الفسفور، الحديد)، وغيرها من العناصر الغذائية الأخرى.

فوائد الحمص على صحة الجسم

1: يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ووقايته من الفيروسات والعدوى، لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

2:يحتوى الحمص على نسبة عالية من الألياف التى تساعد على الشعور بالشبع، وبالتالى تساعد في إنقاص الوزن والوقاية من السمنة وتراكم الدهون.

3:يساعد الحمص على ضبط مستوى السكر فى الدم، لذلك ينصح مرضى السكر بتناول الحمص.

4:يحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة مثل سرطان الجهاز الهضمى وسرطان القولون والمعدة.

5:يحتوى الحمص على نسبة كبيرة من حمض الفوليك والعناصر الغذائية الاخرى التى تعمل على نمو الجنين عند المرأة الحامل وحمايته من التشوهات الخلقية.

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6:يعالج الانيميا وضعف الجسم، وذلك لاحتوائه على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

7:يحتوى على المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على حماية القلب والأوعية الدموية من المشاكل التى يتعرض لها.

8:يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحركة الأمعاء ويساعد في علاج الامساك والانتفاخ ومشاكل المعدة.

9:يحافظ على صحة العضلات والعظام والمفاصل ويحميها من هشاشة العظام والكسور والالتهابات.

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