وصفة زيت الزيتون وعصير البصل لتخفيف آثار الجروح والندبات

الندبات الجلدية هى علامة على الجلد بسبب جرح أو حرق ، ويمكن أن تكون مؤقتة أو دائمة، ويمكن تخفيف آثارها من خلال الوصفات الطبيعية، من خلال صحتك فى وصفة نقدم طريقة عمل كريم طبيعى من زيت الزيتون وعصير البصل، بحسب ما ذكر موقع step to health

وصفة عصير البصل وزيت الزيتون لعلاج الندبات الجلدية.

يعد البصل من أكثر الخضروات استخدامًا في المطبخ ، لكن خصائصه العلاجية مثالية لعلاج الندبات، بالإضافة إلى ذلك ، فإن الجمع بين زيت الزيتون والبصل سيجعل العلاج أكثر فعالية، لأن زيت الزيتون والبصل يحتويان على معادن تساعد على تجديد أنسجة الجلد.

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المكونات

1/4 بصل

1 ملعقة طعام زيت زيتون (15 مل)

الطريقة

-نقطع البصل إلى مكعبات ونضعها في الخلاط.

-امزجه حتى تحصل على عصير ثم اسكبه في وعاء صغير.

-يضاف زيت الزيتون إلى عصير البصل ويقلب جيدا.

-ضع الخليط على المناطق المصابة واتركه لمدة 20 إلى 30 دقيقة، بعد ذلك الوقت ، اشطفه بالماء البارد.

-كرر هذا الوصفة مرة واحدة أو مرتين في اليوم.

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