كيف تدعم صديقك المصاب بالاكتئاب؟

فى بعض الأحيان يكون من الصعب التحدث عن الاكتئاب، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخص تهتم به أو أحد المقربين لك، فقد تجد أن أعراض الاكتئاب بدأت فى الظهور عليه ولا تعرف حينها كيف تتحدث معه فى الأمر، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح لدعم صديقك أو أحد أفراد عائلتك المصاب بالاكتئاب.

- تحدث مع الشخص المصاب بوضوح وبلطف

كشخص يحاول دعم شخص مصاب بالاكتئاب، من السهل الشعور بالإحباط أو اللجوء إلى الإهمال وأن تقول لنفسك "لن أقول شيئًا لأن شخصًا آخر سيفعل"، لكن الطريقة الأكثر فاعلية لدعم المصاب بالاكتئاب هى فتح قنوات الاتصال وتمهيد الطريق لإجراء محادثة صحية.

- تعامل معه بحزم وحب فى نفس الوقت.

إذا وجدته يواجه مشكلة فى فقدان الرغبة فى عمل أى شىء بحياته قل له تعامل بحزم وحب حتى يكون واعياً على سبيل المثال قل له "ما الذى تفعله، استيقظ!".

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- اسأل صديقك المكتئب حول كيف يمكنك المساعدة، سيسمح لك ذلك بتقديم دعم أفضل لأصدقائك وأحبائك .

-اسأل صديقك المصاب بالاكتئاب إن كان قد زار طبيبه مؤخرًا، أو إذا كان لديه تغيرات فى الطاقة أو إذا كان يعتنى بنفسه مع الأدوية المضادة للاكتئاب، لا يبدأ المرضى الشعور بالتحسن على الفور - الآثار تدريجية.

- شارك صديقك المكتئب حضور مواعيد الطبيب، والخروج إلى المباريات الرياضية، والقراءة أو ممارسة الرياضة معًا؛ إن الانضمام إلى شخص مصاب بالاكتئاب فى الأنشطة التى يرغبون فى القيام بها سيظهر استعدادك لتكون جزءًا من حياتهم ورعايتهم على المدى الطويل.

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