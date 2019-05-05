6 أشياء يجب معرفتها عن نظامك الغذائى لتجنب الأنيميا

يمكن أن يكون سبب فقر الدم أو الأنيميا عوامل مختلفة، ولكن السبب الأكثر شيوعًا هو تناول القليل من الحديد، مما يؤثر على إنتاج خلايا الدم الحمراء، ويلعب نظامك الغذائي دورًا رئيسيًا في تعويض نقص الحديد وعلاج الأنيميا.

فى هذا التقرير نتعرف على 5 معلومات عن النظام الغذائى لعلاج الأنيميا..



１- زود استهلاكك من الأطعمة الغنية بالحديد



من المهم التأكد من أنك تستهلك ما يكفي من الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الحديد ، خاصة إذا كنت تعاني من ارتفاع خطر الإصابة بفقر الدم ، أو إذا قام طبيبك بتشخيص الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

２- يمكن أن تتناول المزيد من الخضروات الورقية الخضراء لتساعد على مكافحة التعب الناجم عن نقص الحديد.

وكذلك اهتم بتناول اللحوم الحمراء الغنية بالحديد سهل الامتصاص.



３- اختم بالأطعمة الغنية بفيتامين B12

ليس فقط الحديد الذي يلعب دورًا حاسمًا في تكوين خلايا الدم الحمراء ووظيفتها حيث يعتبر فيتامين ب 12 من العناصر الغذائية الهامة التي يمكن أن تسبب مشاكل صحية كبيرة إذا كانت معدلاتها فى الدم منخفضة للغاية، ويوجد هذا الفيتامين بكثرة فى اللحوم الحمراء والأسماك والألبان ومنتجاتها والحبوب الكاملة.

４- الرغبة الشديدة فى تناول اللحوم ربما تشير إلى الأنيميا

عادةً ما يكون رغبتك فى تناول شرائح اللحم اللذيذة طريقة جسمك لإخبارك أنك بحاجة إلى زيادة استهلاكك من الحديد.

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５- النساء الحوامل المدمنات لتناول الطوب والأشياء الغريبة قد تعاني من نقص خطير بالحديد

"البيكا" هى حالة مرضية تجعل الشخص يتناول الأشياء غير الصالحة للأكل مثل: الطوب والأتربة والأوساخ، وتحدث هذه الحالة أيضا أثناء الحمل ، وهذا قد يدل على انخفاض مستويات الحديد بشكل خطير يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم.

６- المكملات الغذائية

في حين أن النظام الغذائي مهم للمساعدة في تجديد مستويات الحديد ، سيقترح طبيبك أيضًا مكملات الحديد للمساعدة في تصحيح مستويات الحديد وعلاج فقر الدم.

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