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شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح الوقت الأفضل لممارسة الرياضة خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجهت وزارة الصحة، عدة نصائح للراغبين في ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، مشيرةً إلى أن الوقت الأفضل لهذا الأمر بعد الإفطار؛ لتجنب الإرهاق.
وشملت نصائح الوزارة، ممارسة الرياضة بين الإفطار والسحور، واستشارة الطبيب في حال وجود مشكلة صحية، وعدم إرهاق الجسم، بالإضافة إلى الحرص على التواجد في جو معتدل وتهوية جيدة خلال ممارسة الرياضة.
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