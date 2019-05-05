6 نصائح تحمي الأطفال الصائمين من الإجهاد

حذر الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمحافظة الإسكندرية المصرية، من صيام الأطفال الذين يعانون من بعض الأمراض مثل السكري، والأنيميا الشديدة، وانخفاض الوزن والضعف العام.

ونصح سليمان بأن يبدأ الصيام من سن 10 سنوات، محذرا من إجبار بعض الأسر الأطفال قبل هذه السن على الصيام، حيث يكون الجسم ضعيفا لا يتحمل البقاء فترات طويلة دون طعام أو شراب خصوصا في فصل الصيف.

ووضع سليمان عددا من النصائح لأولياء الأمور الذين لديهم أطفال في سن الصيام بهدف تدريبهم على الصيام وحمايتهم من أضرار الامتناع عن الطعام لفترات طويلة:

1- لا بد أن يكون الصيام بقدر الاستطاعة سواء في عدد ساعات الصيام أثناء اليوم أو في عدد الأيام.

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2- يمكن في بداية التدريب منع الطفل عن تناول الطعام فقط وليس الماء.

3- الحرص على تناول وجبات كافية ومتنوعة في الإفطار والسحور.

4- إعطاء الطفل كميات كافية من السوائل، سواء الماء أو العصائر الطبيعية.

5- إعطاء الطفل وجبات تحتوي على الفيتامينات والمعادن لمقاومة الشعور بالإجهاد أثناء الصيام.

6- عدم السماح بخروج الطفل عند ارتفاع درجات حرارة الجو وعدم السماح له بممارسة أي مجهود بدني زائد أثناء الصيام، وإجباره على الإفطار فورا بمجرد شعوره بالإعياء أو عدم تحمل الصيام.