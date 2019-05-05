شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة إجراء فينير الأسنان للحصول على ابتسامة هوليود من الدكتور كريم مكادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من منا لا يحلم بابتسامة تشبه نجمات هوليود، فالابتسامة تعكس جمال صاحبها، وتضفي روح من البهجة لكل من يراها، وأصبح هذا الحلم حقيقة على يد أكبر وأمهر أطباء الأسنان في مصر، وباستخدام أحدث التقنيات الطبية.

الدكتور كريم مكادي استشاري تجميل الأسنان، وجراحة الوجه والفكين، وعضو الجمعية الأمريكية لزراعة الأسنان يشرح في التقرير التالي خطوات إجراء القشرة الخزفية " الفينير" حتى تحصل على " ابتسامة هوليود" .

تطور تقنيات الحصول على ابتسامة هوليود

وأوضح الدكتور كريم مكادي في حديثه لـ ”الخليج 365” أن الحصول على "ابتسامة هوليود" لم يعد صعباً ولكنه متوقف على مهارة الطبيب المختص، لافتاً إن في الماضي كانت القشرة الخزفية المستخدمة في الحصول على "ابتسامة هوليود" تصل سمكها إلي 2 مليمتر مما يضطرنا إلي أن نقوم ببرد الأسنان بنفس السُمك، أما الفينير الآن يتم صناعته من مادة تسمى " أي ماكس" وسمكه 0.2 مليمتر، لذا يمكننا لصقها على السن بشكل بسيط للغاية، وتكون ثابتة وتعطينا شكلاً ومظهراً جذاباً.



ابتسامة هوليود قديماًvs ابتسامة هوليود حديثاً

خطوات إجراء وتركيب الفينير

وفي السياق نفسه، تحدث الدكتور كريم مكادي عن خطوات إجراء وتركيب الفينير قائلا: في البداية تقوم بزيارة طبيبك لتحديد ما إذا كانت حالتك تسمح بإجراء وتركيب القشرة الخذفية أم لا.

وبعدها يقوم الطبيب بفحص أسنانك حتى يختار ما يناسب حالتك، وأيضا يقوم بعمل أشعة للأسنان للتأكد من صحة وسلامة الجذور والاطمئنان عليها وفي هذه الزيارة سوف تختار درجة اللون التي تناسبك وعدد الأسنان والضروس المطلوب اصلاحها بالفينير.



9 خطوات لإجراء وتركيب الفينير

وأشار الدكتور كريم مكادي أنه وبعد التأكد من سلامة الأسنان وتنظيفها يقوم الطبيب بإزالة طبقة من مينا الاسنان بتخشين خفيف حتى يضع طبقة الفينير على الاسنان، ويقوم الطبيب بعمل طابعة للأسنان باستخدام مواد لينة ومن ثم ارسالها للمعمل مع اللون المطلوب لعمل الفينير المناسب للطابعة التي تم اخذها .

وبعدها يقوم الطبيب باختبار الفينير بتثبيته على الاسنان بمادة لاصقة مؤقتة حتى يتأكد من أنها مناسبة لحجم الاسنان والتأكد من اللون المطلوب، و عندما يتأكد الطبيب من ملائمة الفينير التي تم وضعها وأنها مريحة للمريض يقوم بإزالة طبقة الفينير وتنظيف الأسنان من المادة اللاصقة جيدا ثم يتم إعادة وضع الفينير بمادة لاصقة جديدة قوية تتحمل قوة المضغ وتعرضها لشعاع ضوئي قوي ليجعل الفينير أكثر صلابة.

لمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب تجميل وزراعة الأسنان يمكنك الاطلاع على صفحة مركز الدكتور كريم مكادي عبر "فيس بوك":

الدكتور كريم مكادي

Advertisements

https://www.facebook.com/DrKarimMakadyMDC/

والموقع الإلكتروني لمركز الدكتور كريم مكادي :

http://makadydentalclinics.com

عنوان المركز:

المهندسين شارع شهاب عمارة بنك المشرق بجوار مول أحمد السلاب الدور الرابع





للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

البريد الإلكتروني :[email protected]