إنفوجراف.. 6 فوائد لتناول الفول في سحور رمضان

يحتاج الجسم إلى نسبة عالية من البروتين النباتي خلال فترة الصوم حتى يعوض ما يفقده في فترة الصوم؛ لذلك احرص على وجود طبق الفول على مائدة السحور لتستفيد من البروتين النباتي.

ويساعد تناول الفول في السحور على زيادة طاقة الجسم وزيادة قدرته على تحمل فترة طويلة من الوقت بدون تناول الطعام وذلك لصعوبة امتصاص الجسم لحبات الفول وهضمها.

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ويحتوي الفول على نسبة جيدة من السعرات الحرارية التي تساعد على تغذية الجسم بالطاقة التي يحتاجها، كما يحتوي أيضا على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

الإنفوجراف التالي يوضح فوائد تناول طبق فول في سحور رمضان..



