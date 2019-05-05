7 نصائح للحفاظ على صحة الجسم في رمضان

يحل شهر رمضان ،الاثنين، حيث بدأ ملايين المسلمين حول العالم بالاستعداد لاستقباله، وحول هذا الموضوع قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، للمواطنين نصائح عدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وهي:

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1. عند الخروج نهارا نتجنب التعرض المباشر للشمس، وملابسنا تكون أقطان بيضاء أو ألوان فاتحة، مع استخدام الشمسية للوقاية من الشمس.

2. الاستحمام دائما بالماء البارد وليس الدافئ.

3. عند الإفطار نبدأ دائما بشوربة دافئة وليست شديدة السخونة، وممنوع نهائيا البدء بشرب ماء بارد أو مياه غازية باردة.

4. الحرص على شرب ثلاثة لترات ماء مابين الإفطار والسحور، موزعين بمعدل نحو كوب ماء كل ساعة تقريبا

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5. الذين يعانون من الضغط العالي أو مشاكل الكلي، ممنوع شرب العرقسوس تماما.

6. تجنب تناول الطرشي والمخللات لخطورتها على صحة الجلد والشعر، والعكس الحرص على تناول السلاطة الخضراء يوميا.

7. تجنب الإكثار من الحلويات لخطورتها على صحة الجلد والجسم بصفة عامة، والعكس الإكثار من البطيخ والكانتالوب لأهميتهم الكبيرة على صحة الجسم بالكامل.

ووجه الناظر نصائح خاصة للفتيات، قائلا:"الآنسات والسيدات عليهن الحرص على ترطيب الجلد ليلا بالكريمات المرطبة للحفاظ عليه من الجفاف".

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