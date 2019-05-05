دراسة جديدة تكشف طريق الحماية من أمراض القلب والسرطان

أكد علماء خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب "ESC "EuroHeartCare-2019، أن هناك مخاطر عالية لارتفاع ضغط الدم لدى المدخنين السلبيين.

وشملت دراسة جديدة واسعة النطاق، والتي قيمت العلاقة بين التدخين السلبي وارتفاع ضغط الدم الشرياني، أكثر من 130 ألف شخص، يبلغ متوسط عمرهم 35 عامًا.

وقال مؤلف الدراسة بنغ جين كيم من جامعة سونغكيونكوان "سيئول" :"من أجل الحماية من ارتفاع ضغط الدم، من الضروري تجنب التدخين السلبي تمامًا، وليس فقط تقليل تأثيره".

اقرأ أيضا:دراسة تربط بين تناول القهوة وزيادة خطر سرطان الرئة

وأوضح كيم أنَّ التدخين السلبي في المنزل أو في العمل يرتبط بزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 13 ٪، وأن العيش مع مدخن في نفس الشقة لمدة 20 عامًا يزيد من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 15٪.

Advertisements

يُذكر أن حوالي 28 ٪ من الأشخاص يعانون من ارتفاع ضغط الدم، بسبب آثار التدخين في المنزل وفي العمل.

وفي الوقت نفسه، قال خبراء من معهد جامعة لندن "إن اليوم أصعب أنواع التشخيص للأورام هو سرطان الرئة لدى غير المدخنين، ومن بين الأسباب الرئيسية للسرطان لدى الأشخاص الذين يعيشون نمط حياة صحي التدخين السلبي".

قد يهمك أيضا:علماء روس يبتكرون جهازًا لتشخيص الإصابة بـ"سرطان الرئة"

أدوية ضغط الدم الشائعة تُزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة