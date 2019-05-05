شكرا لقرائتكم خبر عن لو حامل وهتصومى.. نصائح مهمة عشان صحتك انتى والجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه المرأة الحامل مشكلة أساسية خلال اقتراب شهر رمضان المبارك، وهل سيسمح لى الطبيب بالصيام أم لا؟..وهناك العديد من الأشياء التى يجب على الحامل أخذها بعين الاعتبار، ففى حالة أنها تعانى من الأمراض المزمنة فهذا يعنى أنها تتناول بعض الأدوية ويتوجب عليها الراحة والإكثار من السوائل وهنا يجب عليها عدم الصيام.

ولكن فى حالة أن حالتها الصحية جيدة، وسمح لها الطبيب المتابع لحالتها بالصيام عليها القيام ببعض النصائح الطبيبة الهامة، للقيام بالصيام بشكل أمن لها ولجنينها، وذلك وفقا لموقع "webmed".

-فى حالة الشعور بالدوخة أو الصداع أو الهبوط خلال فترة الصيام عليها الإكثار من تناول السوائل وخاصة الماء من فترة الإفطار أى بعد آذان المغرب وحتى السحور، لان هذا يعد مؤشر لوجود بداية جفاف وهذا يعد مؤشر خطر لها ولصحتها وللجنين.

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-تجنبى الإكثار من تناول السكريات، لأن هذا الأمر يتسبب فى ارتفاع نسبة السكر بالدم ويعرضها للإصابة بسكر الحمل.

- عليكى الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه بكثرة، لأن هذا الأمر يعوض الجسم عن الكثير من العناصر التى فقدها خلال فترة الصيام ويمد الجسم بالفيتامينات والعناصر الغذائية.

- اهتمى بالبروتين قدر الإمكان، فعليكى تناول الأسماك واللحوم الحمراء والبيضاء.

-ابتعدى عن تناول المسبكات والأطعمة الثقيلة.