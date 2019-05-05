شكرا لقرائتكم خبر عن لو مرهق على طول.. تعرف على 5 أكلات تقلل الشعور بالتعب المزمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت بالكاد تفتح عينيك فى الصباح لتذهب لعملك وتنتظر عطلة نهاية الأسبوع وبالرغم من حصولك على ما يكفى من النوم لا تزال تشعر بالتعب المستمر حتى من أقل مجهود تبذله، هذه الحالة من التعب المزمن تنتشر بين كثير من الناس، فوفقًا للكلية الملكية للأطباء النفسيين البريطانية، يعانى شخص واحد من كل خمسة أشخاص من التعب غير العادى فى أى وقت، بحسب موقع women health. وإليكم 7 أطعمة تساعدك على التخلص من التعب والإرهاق كالتالى: وإليكم 7 أطعمة تساعدك على التخلص من التعب والإرهاق كالتالى: １- البيض

أى نوع من الطعام غنى بالبروتين مثل البيض والدجاج والسمك والكينوا يساعد على تقليل الشعور بالتعب، أدخل البروتين فى كل وجبة للحفاظ على توازن مستويات السكر فى الدم وتجنب التراجع فى الطاقة بعد الظهر. الجمع بين البروتينات والدهون الصحية هو أفضل وسيلة لإمداد الجسم بالطاقة، مثل تناول البيض المسلوق مع الأفوكادو، أو سمك السلمون مع سلطة الكينوا. ２- السبانخ

انخفاض مستوى الحديد يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب وضيق التنفس، لذا تناول الكثيرمن الخضروات الورقية واللحوم الحمراء، وإذا استمرت الأعراض، فاطلب من طبيبك فحص مستويات الحديد والأنيميا.

Advertisements

３- القرع

الكربوهيدرات بطيئة الامتصاص مثل الأرز البنى والعدس والحمص والقرع مصدر الجلوكوز، وهو مصدر الطاقة المفضل لجسمك، فأنت بحاجة إلى أكله، لتزويد عضلاتك بالطاقة.

４- الديك الرومى

غني بفيتامينات B مثل B6 و B12، والتى تساعد على دعم عملية التمثيل الغذائي للطاقة الطبيعية ويمكن أن تساعد في تقليل أعراض الإرهاق.

５- المكسرات

الجوز: من أفضل الأطعمة لمكافحة التعب والإرهاق، حيث أنها مصدر غنى بالمغنيسيوم، ويحتاج جسمك إلى المغنيسيوم لتصنيع الطاقة، فإذا كانت المستويات منخفضة ، فستكون متعبًا، وتشمل المصادر الأخرى للمعادن الخضروات الورقية والبذور.