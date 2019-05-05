شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تختبر أول قطار مترو بلا سائقين أو موظفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ الاختبارات على أول قطارات مترو أنفاق تعمل دون سائقين أو موظفين على متن العربات في أسكتلندا في خطوة تاريخية تعد الأولى من نوعها في المملكة المتحدة.

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وذكرت صحيفة «سكوتسمان» الأسكتلندية أن هذا أول أسطول من مترو أنفاق جلاسجو الجديد، وتجرى الاختبارات لضمان ملائمته تماما للتشغيل يتم بعدها دخوله خدمة الركاب.

وأضافت الصحيفة أن الأسطول الجديد من قطارات الأنفاق سيكون بدون سائق مثل القطارات على سكة حديد دوكلاندز في لندن، ولكنه سيكون الأول في المملكة المتحدة الذي لن يكون على متنه أي موظفين آخرين بشكل روتيني في العربات.

تأتي القطارات الجديدة وأنظمة التحكم والاتصالات في إطار مشروع تحديث لمترو الأنفاق قيمته 288 مليون جنيه استرليني ويشمل أيضا عملية تطوير ضخمة للمحطات وأنظمة الأنفاق، وبدأ المشروع في يوليو 2011.