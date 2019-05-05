شكرا لقرائتكم السموم ليست بالجسم فقط بل في المنزل.. إليك الحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في عصرنا الحاضر، أصبح مفهوم تنقية الجسم من السموم جزءاً لا يتجزأ من نظام حياتنا، ولو لمرة كل شهر على أقل تقدير، لكن ما لا يعلمه كثيرون أن السموم ليست موجودة في أجسامنا فقط وإنما في منازلنا أيضاً.

ووفق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الهواء في المنازل والمباني الأخرى المغلقة يكون أكثر تلوثاً من الهواء الطلق، لذا يجب الحرص على تنقيته دوماً للتمتع بصحة أفضل.

وتحتوي منازلنا على عدة أنواع مختلفة من السموم سواء في المراتب، والأرضيات، والأثاث وحتى مستحضرات التجميل، والمنظفات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالصحة.

كما أوضحت دراسة حديثة عن السموم البيئية أن المواد الضارة مثل الفينولات ومثبطات اللهب موجودة في الغبار المنتشر بمنازلنا، ما يدل على ضرورة إزالة السموم من المنزل.

ورغم أننا لا نستطيع رؤية المواد الضارة والسامة الكامنة في المنزل أو شم رائحتها، إلا أن هناك خطوات بسيطة للتخلص من السموم وإدخال الطاقة الإيجابية إلى المنزل، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة:

1- استبدال المواد الكيميائية

تكمن الخطوة الأولى والأهم التي يجب اتباعها في إزالة السموم من منزلك في استبدال منتجات التنظيف المنزلية بأخرى طبيعية، فعلى سبيل المثال يمكنك تنظيف الحمامات عن طريق سكب كوب من صودا الخبز في المرحاض، ثم كوبين من الخل الأبيض وتركه لبضع دقائق قبل فركه بالفرشاة.

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أما بالنسبة لأحواض المطبخ، فكل ما عليك هو خلط كوب من صودا الخبز مع 3-4 قطرات من زيت النعناع العطري في وعاء، وباستخدام الإسفنجة في الخليط قومي بتنظيف أحواض المطبخ بأمان.

2- تقليل استخدام البلاستيك

يعد الحد من استخدام البلاستيك أحد أفضل طرق التخلص من الملوثات البيئية، لذلك ينصح باستبدال أكياس التسوق البلاستيكية بأخرى مصنوعة من القماش، ولا تقم بلف الطعام بالبلاستيك، ولا تقم بتسخين الطعام في عبوات بلاستيكية وذلك لاحتوائه على مادة بيسفينول A والتي قد تسبب السرطان مع الاستخدام طويل الأجل.

3- تجنب أواني الطهي غير اللاصقة

يحتوي هذا النوع من الأواني على طبقة من التفلون وهي التي تمنحها خاصية عدم الالتصاق بالطعام، لكنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة أثبتت الدراسات علاقتها بالإصابة بالسرطان.

4- تهوية المنزل

تأكد دائماً من الحفاظ على نظافة الهواء داخل منزلك، وذلك بفتح النوافذ يومياً قدر المستطاع، مع الحرص على وضع نباتات طبيعية داخل المنزل.

5- تجنب الرطوبة الزائدة

تعد الرطوبة من الأسباب الرئيسية لتراكم السموم البيئية داخل المنزل، فهي تمهد الطريق لنمو العفن الضار جداً بالصحة، لذلك عليك التأكد دوماً من عدم تراكم المياه حول أحواض المطبخ وحوض الاستحمام والمواسير.

6- استخدام فلاتر المياه

تعتبر مياه الشرب مصدراً رئيسياً آخر للسموم البيئية، لذا يجب الحرص على عدم استخدام مياه الصنبور دون تنقيتها من السموم والشوائب باستخدام مرشحات المياة أو الفلاتر.

7- تجنب مزيل البقع

تحتوي المنتجات المزيلة للبقع على مركبات مشبعة بمادة الفلور، ورغم أنها سهلة ومريحة في تنظيف السجاد والملابس وغيرها إلا أنها تزيد من مستوى الملوثات البيئية، لذا ينصح باستخدم ألياف الصوف الطبيعي والسجاد القطني لعدم سهولة التصاق البقع بهم.