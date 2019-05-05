صحتك فى وصفة..زيت الزيتون وعصير البصل لتخفيف آثار الجروح والندبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
الندبات الجلدية هى علامة على الجلد بسبب جرح أو حرق ، ويمكن أن تكون مؤقتة أو دائمة، ويمكن تخفيف آثارها من خلال الوصفات الطبيعية، من خلال صحتك فى وصفة نقدم طريقة عمل كريم طبيعى من زيت الزيتون و عصير البصل، بحسب ما ذكر موقع step to health
وصفة عصير البصل وزيت الزيتون لعلاج الندبات الجلدية.
يعد البصل من أكثر الخضروات استخدامًا في المطبخ ، لكن خصائصه العلاجية مثالية لعلاج الندبات، بالإضافة إلى ذلك ، فإن الجمع بين زيت الزيتون والبصل سيجعل العلاج أكثر فعالية، لأن زيت الزيتون والبصل يحتويان على معادن تساعد على تجديد أنسجة الجلد.
المكونات
1/4 بصل
1 ملعقة طعام زيت زيتون (15 مل)
الطريقة
-نقطع البصل إلى مكعبات ونضعها في الخلاط.
-امزجه حتى تحصل على عصير ثم اسكبه في وعاء صغير.
-يضاف زيت الزيتون إلى عصير البصل ويقلب جيدا.
-ضع الخليط على المناطق المصابة واتركه لمدة 20 إلى 30 دقيقة، بعد ذلك الوقت ، اشطفه بالماء البارد.
-كرر هذا الوصفة مرة واحدة أو مرتين في اليوم.
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