شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير صادم..الطيار وعامل اللحام والوظيفة المكتبية يمكن أن تصيب أصحابها بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

إذا شعرت أن وظيفتك تصيبك بالمرض، يجب أن تفكر أولا لأنها قد تكون أول علامات الإصابة بالسرطان، فى التقرير التالى نعرض أبرزالوظائف التى قد تعرضك للإصابة بالسرطان وفقا لدراسة نشرت في مجلة Environmental Health.



الطيار ومضيفة طيران الطيار ومضيفة طيران

أشارت الدراسة إلي أن طواقم المقصورة يتعرضون لمزيد من الإشعاعات على ارتفاعات عالية، مما يزيد من احتمالات إصابتهم بعدد من أنواع السرطان، بما في ذلك تلك التي تصيب الثدي وعنق الرحم، والغدة الدرقية والمرئ والقولون والمعدة والكبد والبنكرياس.

العاملين بمجال اللحام والمعادن

يمكن أن يكون تسخين المعادن حتى درجات الحرارة المرتفعة خطر بشكل لا يصدق بسبب التعرض لأبخرة اللحام، وكذلك التعرض للإشعاع، وذلك وفقًا للعلماء في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان. يمكن أن تسبب هذه السموم سرطان الرئة وسرطان الكلى وسرطان العين، وكذلك مشاكل صحية أخرى، قد يشمل ذلك تلف الرئتين والتسبب في حدوث ندبات وتلف الأعضاء الداخلية الأخرى، بما في ذلك الكبد والكلى".

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الوظيفة المكتبية الوظيفة المكتبية

الجلوس بشكل كبير على مكتب يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان القولون وبطانة الرحم، وذلك لأن الأشخاص الذين يقضون معظم الوقت في الجلوس معرضون لخطرالإصابة بسرطان القولون بنسبة 24٪ وخطرالإصابة بسرطان بطانة الرحم بنسبة 32٪. وحتى أكثر إثارة للصدمة، فكل ساعتين إضافيتين تقضيهما في الجلوس، ترتفع مخاطرك بنحو 10 ٪.



العاملين بصالون تجميل وتنظيف الأظافر العاملين بصالون تجميل وتنظيف الأظافر

يمكن أن تشكل أظافرك المصقولة تمامًا خطورة صحية خطيرة على فني الأظافر، يمتص العمال المواد الكيميائية السامة عبر الجلد، ويستنشقون الأبخرة والغبار الملوث في الصالون، مما يزيد من خطرالإصابة بالسرطان ومجموعة من مشاكل الجهاز التنفسي والتناسلية. توصي إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) أن تكون صالونات الأظافر جيدة التهوية وأن يرتدي العمال قمصانًا طويلة الأكمام، وقفازات، وحتى أقنعة؛ يجب عليهم أيضا غسل أيديهم بانتظام.



الفلاحين فى المزارع الفلاحين فى المزارع

المبيدات المستخدمة في الأغذية غير العضوية التي نشعر بالقلق حيالها هي مشكلة أكبر بكثير بالنسبة للعمال الزراعيين.، الذين يزيد خطر اصابتهم بالسرطان وتشمل هذه سرطان الدم، سرطان الغدد الليمفاوية، وسرطان المعدة والبروستاتا وسرطان الجلد، فقد تكون المبيدات سببًا كبيرًا.