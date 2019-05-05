شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يمكن تناولها ببكتيريا العفن..أنواع من الجبن واللحوم والخضروات الصلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كثير من السيدات يتخلصن من الطعام إذا شاهدن به جزء من العفن، ولكن من المحتمل أن تفكر أولاً قبل التخلص منها، فهناك بعض الأطعمة آمنة للأكل، إذا كنت تتعامل معها بشكل صحيح.

الأطعمة الصلبة مثل الجزر والبطاطا

هناك أطعمة يظهر بها التعفن ولا يفيد التخلص من الجزء المصاب لتناوله وتكون غير صالحة للأكل، ولكن هناك العديد من الأطعمة المتعفنة صالحة وتوجد فرصة لتناولها بعد التخلص من الجزء التالف مثال الفواكه والخضروات القوية، مثل الملفوف والجزر وبعض الكمثرى، اللفت والبطاطا والفلفل الحلو التى لا تزال آمنة للأكل طالما قمت بإزالة البقعة المتعفنة.

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لحوم البسطرمة والسلامي

قد يبدو اللحم المتعفن وكأنه أسوأ طعام يمكن تناوله، ولكن هناك أنواعًا قليلة من اللحوم التي يكون فيها العفن جزءًا من عملية حفظها، مثل البسطرمة والسلامى التي تتميز بوجود طبقة خارجية بتساعد فى علاجها، وتوفر طبقة واقية للحفاظ عليها من البكتيريا.





بعض أنواع الجبنعندما يتعلق الأمر بالجبن ، يمكن أن تصبح الأمور مربكة، ويتم صنع عدة أنواع مختلفة من الجبن مع العفن في المقام الأول، ولكن هل هذا يعني أنها آمنة لتناول الطعام مع العفن؟ حسنًا ، وفقًا لموقع eatwell ، فإن يعتبر العفن جزءًا من عملية تصنيع بعض الأحيان مثل الريكفورد ، بشكل لا يضرباقي الجبن. لان الأجبان الصلبة تقاوم انتشار العفن الذي قد يلوث الأطعمة الأخرى.