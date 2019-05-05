قائمة بالامراض التي تصيب ” الجهاز الهيكلي ” وطرق الوقاية

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يمنح نظام الهيكل العظمي الجسم إطاره الأساسي ، حيث يوفر الهيكل والحماية والحركة، كما تنتج 206 عظام في الجسم خلايا دم ، وتخزن معادن مهمة ، وتفرز هرمونات ضرورية لوظائف الجسم، على عكس الأعضاء الحية الأخرى ، تكون العظام قوية ، لكن لها دمها وأوعيتها اللمفاوية وأعصابها.

انواع الانسجة داخل العظام

هناك نوعان من الأنسجة داخل العظام

العظام المدمجة

تشكل هذه الأنسجة الصلبة والكثيفة الطبقة الخارجية لمعظم العظام والعمود الرئيسي للعظام الطويلة ، مثل تلك الموجودة في الذراعين والساقين، الأعصاب والأوعية الدموية تعيش داخل هذا النسيج.

العظم الإسفنجي

يتكون هذا النسيج من لوحات أصغر مملوءة بنخاع العظم الأحمر، وتوجد في نهايات العظام الطويلة ، مثل رأس عظم الفخذ ، وفي وسط العظام الأخرى.

يشكل نخاع العظم الأحمر معظم خلايا الدم في الجسم ويساعد على تدمير خلايا الدم القديمة، ويوجد نوع آخر من النخاع ، النخاع العظمي الأصفر ، في التجاويف المركزية للعظام الطويلة، ويتكون معظمها من الدهون، ومع ذلك ، إذا كان الجسم يعاني من كميات كبيرة من فقدان الدم ، فيمكنه تحويل النخاع الأصفر إلى اللون الأحمر من أجل إنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء.

عظام الجمجمة

تتكون الجمجمة من 22 عظمة منفصلة تتجمع لتشكل الجمجمة ، وهي مكان للدماغ، ويتم دمج واحد وعشرين من هذه العظام معًا عن طريق الخيوط الجراحية أو المفاصل الليفية الصلبة تقريبًا، وعظم الجمجمة السفلي هو الفك السفلي أو عظم الفك.

العمود الفقري

العمود الفقري هو عبارة عن سلسلة من العظام غير منتظمة الشكل في الظهر تتصل بالجمجمة، عند الولادة ، لدى البشر 33 أو 34 من هذه العظام، لكن العظام تدمج مع تقدمنا ​​في العمر ، والنتيجة هي 26 عظام منفصلة في العمود الفقري للبالغين.

القفص الصدري

يتكون القفص الصدري من 12 زوجًا من العظام التي تحيط بالأعضاء الحيوية في الصدر، منحنى العظام من الخلف عند العمود الفقري إلى مقدمة الجسم، السبعة أزواج العلوية تلتقي مع القص ، أو عظمة الصدر، يتم ربط الخمسة أزواج المتبقية ببعضها عبر الغضروف .

عظام الكتفين والحوض والفخذ

تشمل عضلات الكتفين والذراعين الترقوة ، الكتف (عظم الكتف) ، عظم العضد ، نصف القطر ، الزند ، وعظام الرسغ واليد، ويتم إنشاء عظام الحوض عن طريق دمج ثلاثة عظام – إيليوم ، إيشيوم ، والعانة – تتحد معًا مع تقدمنا ​​في العمر، هذه تشكل غالبية الحوض في قاعدة العمود الفقري وكذلك مأخذ مفصل الورك، يمثل العجز – خمس عظام تنصهر في أسفل العمود الفقري – والعصعص ، أو عظم الذيل ، بقية العظام في منطقة الحوض.

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يخلق رأس عظم الفخذ ، وهو أكبر وأطول عظم في الجسم ، النصف الآخر من مفصل الورك ويمتد إلى أسفل ليشكل جزءًا من الركبة، يبدأ عظام الساق، والعظام الأخرى في الساق تشمل الساق ، الشظية ، وعظام الكاحل والقدم.

الحالات الشائعة التي تؤثر على نظام الهيكل العظمي

أكثر الحالات شيوعًا التي تؤثر على العظام هي الكسر ، والذي يحدث عندما يتحمل العظم تأثيرًا كبيرًا ينكسر.

تشمل الحالات الشائعة الأخرى التي تؤثر على نظام الهيكل العظمي:

ترقق العظام

هو مرض تصبح فيه العظام هشة وعرضة للكسر.

سرطان الدم

هذا سرطان خلايا الدم البيضاء.

هشاشة العظام

أو تشوهات العظم : على غرار هشاشة العظام ، وهذه هي أنواع أخرى من فقدان العظام.

الجنف والحداب

هذه تشوهات في منحنى العمود الفقري.

ما هو الهيكل العظمي

يتكون الهيكل العظمي البشري من جميع العظام والغضاريف والأوتار والأربطة في الجسم، في المجموع ، يشكل الهيكل العظمي حوالي 20٪ من وزن جسم الشخص، هيكل عظمي للبالغين يحتوي على 206 عظمة، تحتوي الهياكل العظمية للأطفال في الواقع على المزيد من العظام لأن بعضها ، بما في ذلك الجمجمة ، يندمجون معًا أثناء نموهم.

هناك أيضا بعض الاختلافات في الهيكل العظمي من الذكور والإناث. الهيكل العظمي للذكور أطول عادة وله كتلة عظام عالية، الهيكل العظمي للإناث ، من ناحية أخرى ، لديه حوض أوسع لاستيعاب الحمل والولادة، بغض النظر عن العمر أو الجنس ، يمكن تقسيم الهيكل العظمي إلى قسمين ، المعروفين باسم الهيكل العظمي المحوري والهيكل العظمي الزائدي.