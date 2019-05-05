اضرار الافراط فى تناول البيض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج الأشخاص المصابون بأمراض القلب والسكري إلى التراجع عن تناول البيض، لكنه يحتوى على جرعة جيدة من البروتينات والفيتامينات عالية الجودة A و D و B12 ويمكنك تناوله إذا كنت بصحة جيدة.

ووفقاً للموقع الطبى الامريكى “HealthLine”، أي شخص يرغب في تناول البيض يوميًا، يجب عليه استخدام طريقة طبخ صحية قليلة الدهون وتخلص من الأطعمة غير الصحية التي يتم تقديمها

الكوليسترول والدهون المشبعة

كان هناك الكثير من المعلومات عند تناول البيض يوميًا بسبب الكوليسترول كل بيضة تحتوي علي - 186 ملليجرام من الكوليسترول، واعتادت الإرشادات الغذائية الخاصة بالأميركيين أن توصي بتناول كمية من الكوليسترول لا تزيد عن 300 ملجم ، وهذا يتوقف على السعرات الحرارية التي تتناولها، وإذا أكلت بيضتين فى الإفطار كل صباح ، فستكون أكثر أو أكثر من نسبة الكوليسترول.



أضرار الإفراط فى تناول البيض

ومع ذلك، فمن المعروف الآن أن غالبية الكوليسترول في الدم يصنع في الكبد - لا يتم تناوله من خلال النظام الغذائي.

ونظرت دراسة أجريت عام 2016 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية في تأثيرات الكوليسترول والبيض في الوجبات الغذائية لأكثر من 1000 رجل تتراوح أعمارهم بين 42 و 60 عامًا.



أضرار الإفراط فى تناول البيض

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ووجد الباحثون أن تناول بيضة واحدة يوميًا لم يكن له أي تأثير على علامات الإصابة بأمراض القلب.

نتيجة لذلك، لا تحتوي أحدث الإرشادات الغذائية على توصية بخصوص الكوليسترول الغذائي، ومع ذلك ، فإنهم يشيرون إلى أن العديد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول - مثل اللحوم الدهنية - تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون المشبعة.



أضرار الإفراط فى تناول البيض

والدهون المشبعة ترفع مستويات النوع السيئ من الكوليسترول الذي يسمى البروتين الدهني منخفض الكثافة أو LDL. لهذا السبب ، توصي الإرشادات الغذائية بالحصول على 10% كحد أقصى من السعرات الحرارية من الدهون المشبعة.

ولحسن الحظ، لا يحتوي البيض على الكثير من الدهون المشبعة - فقط 1.6 جرام لكل بيضة كبيرة.