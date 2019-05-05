شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض الذئبة الحمراء أهمها تلف المفاصل والكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض الذئبة هو مرض مناعي ذاتي طويل المدى حيث يصبح الجهاز المناعي في الجسم مفرط النشاط ويهاجم الأنسجة الطبيعية السليمة، وتشمل الأعراض الالتهاب والتورم وتلف المفاصل والجلد والكلى والدم والقلب والرئتين.



اعراض الذئبة الحمراء

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “WebMD”، بسبب طبيعته المعقدة، يطلق الناس في بعض الأحيان على مرض الذئبة "مرض الـ 1000 وجه".

وفي الولايات المتحدة، يبلغ الأشخاص عن حوالي 16 ألف حالة إصابة جديدة بمرض الذئبة كل عام، وقد يعاني ما يصل إلى 1.5 مليون شخص من هذه الحالة ، وفقًا لمؤسسة Lupus الأمريكية.

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تقول المؤسسة إن مرض الذئبة يصيب النساء على وجه الخصوص، ومن المرجح أن يظهر بين سن 15 و 44 عامًا.



اعراض الذئبة الحمراء

اعراض الذئبة الحمراء

تحدث أعراض مرض الذئبة في أوقات الاضطرابات، ولدى مريض الذئبة مجموعة واسعة من الأعراض ، بما في ذلك:

إعياء

فقدان الشهية وفقدان الوزن

ألم أو تورم في المفاصل والعضلات

تورم في الساقين أو حول العينين

تورم الغدد، أوالغدد الليمفاوية

طفح جلدي، بسبب النزيف تحت الجلد

قرحة الفم

حساسية للشمس

حمى

الصداع

ألم في الصدر عند التنفس العميق

تساقط الشعر غير عادي

أصابع أو أصابع باهتة أوأرجوانية من البرد أو الإجهاد (ظاهرة رينود)

التهاب المفاصل



اعراض الذئبة الحمراء

التأثير على أجهزة الجسم الأخرى

يمكن أن تؤثر الذئبة أيضًا على الأنظمة التالية: