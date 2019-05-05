شكرا لقرائتكم خبر عن لتقليل الشعور بالقلق فى رمضان اتبع هذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصيام فيه العديد من الفوائد الهامة لجسم الانسان، ولكن يتعرض البعض للارق والتوتر النفسي نتيجة لتغير ساعات النوم، وقلته وايضا قلة تناول الطعام لان فترة الصيام طويلة وساعات تناول الطعام قليلة فيمر علي الشخص العديد من المشاعر التي تؤدي لاصابته بالتوتر والقلق.

وخلال هذا التقرير المنشور عبر موقع "healthline" سنتعرف علي ابرز النصائح التي تقلل من شعورك بالتوتر والارق خلال شهر رمضان المبارك، ومنها:

-اخذ القيلولة من أهم النصائح التي تقلل من شعور بالقلق والتوتر، ولذا عليك بعد العودة من العمل النوم لمدة ساعة علي الاقل ثم انهضي لتحضير مائدة الافطار، وفي حالة عدم العمل عليك اخذ القسط الكافي من النوم.

-قللي من تناول المشروبات الغنية بالكافيين لانها تزيد من شعورك بالتوتر والقلق، ولذا عليك تجنب اللاكثار منهم خاصة اثناء تناول وجبة السحور.

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-هل تعلم ان الاكثار من تناول الاطعمة الغنية بالدهون والمسبكات تتسبب في شعورك بالتوتر والقلق، ولذا تجنبها خلال هذا الشهر الكريم.

-عليك ممارسة الرياضة بعد الافطار اي عليك المشي يوميا لمدة لا تقل عن نصف ساعة للشعور بالسعادة والنشاط والحيوية.