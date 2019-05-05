علاج علامات تمدد الجلد بعد الولادة

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سيستغرق جلد جسمك وخاصة بطنك بعض الوقت للتعافي الكامل من الحمل، تخيل أن بطنك يشبه البالون الذي يتضخم ببطء مع نمو طفلك وبولادة الطفل تنفجر البالون لكنها تجعله يبدأ ببطء في فقد الهواء، هذا الأمر بالضبط ما يشبه تمدد جلدك لكن لا داعي للقلق، على الرغم من أن العملية بطيئة إلا أنك سوف تلاحظ التغييرات شيئًا فشيئًا.

تمدد الجلد بعد الولادة

يستغرق تمدد الجلد في البطن والأرداف بعض الوقت بعد الولادة واستعادة المظهر الذي كان عليه قبل الحمل، لأن الرحم يستغرق حوالي أربعة أسابيع للتقلص والعودة إلى حجمه الأصلي، وكذلك بفضل التغيرات الهرمونية التي تحدث بعد الولادة يكون حجم البطن مشابهًا للحجم الذي كان لدى المرأة في ستة أشهر من الحمل.

في أي حال فإن معظم النساء يستغرق شهورًا لاستعادة المظهر الطبيعي لجلدهن والبعض الآخر لا يحصلون عليه، هذا سيعتمد إلى حد كبير على حجم الجسم الطبيعي، والوزن الذي زاد خلال فترة الحمل ، والنشاط البدني الذي يتطور بعد الولادة ، والوراثة.

لماذا يختلف شكل الجلد للأم بعد الولادة ؟

فترة الحمل تنطوي على العديد من التغييرات على المستوى المناعي وعلى المستوى الهرموني، والتي تتطور أثناء الحمل وأيضًا بعد الولادة، ضع في اعتبارك أنه على الرغم من أنه نادر الحدوث، إلا أن الطفل الموجود في رحم الأم يتعرف عليه جسم المرأة على أنه جسم غريب ، وبالتالي لتجنب ذلك هناك العديد من التغييرات على مستوى المناعة أثناء الحمل لتجنبها رفض.

ولكن لماذا يغير مظهر الجلد بعد الولادة؟ في الأشهر الأولى بعد الولادة، لا يزال الجلد في فترة تكيف ما بعد الحمل خلال هذا الوقت تنخفض مستويات هرمون البروجسترون والإستروجين، ومستويات الخلايا الالتهابية في مرحلة الشفاء، هذا هو السبب في أن الجلد يظهر في الأشهر الأولى علامات الجفاف وتمدد للجلد، وفقدان اللمعان.

علامات تمدد الجلد بعد الولادة

تختلف العلامات من امرأة لأخرى في العلامات التي تظهر على المرأة الحامل فهناك تمدد جلدي قد يظهر في البطن أو الأرداف أو الثدي أو الأفخاذ أو ومن هذه العلامات:

ظهور انكماش بالجلد وفقدان اللمعان الخاص به.

ظهور ترهلات واضحة ومظهرها غير سار.

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ظهور الخطوط البيضاء أو السليوليت المزعج للمرأة.

نصائح مهمة لعودة الجلد إلى طبيعته

أجدادنا القدماء كانوا يوصون دائما الأم بعد الولادة بربط البطن بحزام أو قطعة قماش ولكن الآن هناك أنواع من المشدات للبطن التي بقضل استخدامها بعد الولادة والتي تعمل على شد الجلد المترهل للبطن وتخلص المراة من الجلد المترهل.

يجب إرضاع طفلك رضاعة طبيعية ليس فقط لأنه صحي بالنسبة له، ولكن لأنه يسبب حرق السعرات الحرارية أكثر من المعتاد بالنسبة لكِ أيضاً، لأن هذه ضرورية لإنتاج حليب الثدي، بالإضافة إلى ذلك فإن هرمون البرولاكتين الضروري لتطوير الحليب يولد تقلصات في الرحم تؤدي إلى تقليل حجمه بسرعة أكبر، هذا هو السبب في أن هؤلاء النساء يفقدن الوزن بشكل أسرع من الأخريات.

التركيز على ممارسة الرياضة البدنية إلى جانب حرق السعرات الحرارية، لشد جلد البطن والمناطق الأخرى، وسيتعين عليكِ القيام بتمارين محددة يوميًا، بالإضافة إلى المشي أو الجري، وغالبًا ما يكون توفر الوقت في هذه الظروف عقبة، لذا يجب عليكِ التنظيم لإيجاد وقت فراغ.

النظام الغذائي هو أفضل شريك لممارسة الرياضة، على الرغم من أن الرضاعة الطبيعية يجب أن تجبرها على تأجيلها لبعض الوقت (بضعة أشهر)، لأن إنتاج الحليب يمكن أن يتعرض للخطر، وستضطر الأمهات اللائي لا يرضعن إلى إرجاء بدء النظام الغذائي لبضعة أسابيع، حتى يتعافى جسمهن من جهد المخاض ويتأقلم مع التغيرات الهرمونية، وبالتالي يتم وضع التمرين قبل النظام الغذائي في وقت فقدان البطن بعد الولادة.

يجب ألا يكون النظام الغذائي أقل من 1200 سعرة حرارية في اليوم، ضع في اعتبارك أن خسارة نصف كيلو في الأسبوع وهو أمر مستحسن، ويجب عليك التخلص من 500 سعرة حرارية وفي حالة طبيعية تحتاج المرأة إلى ما بين 1800 و 2200 سعرة حرارية في اليوم، لذلك لا ينبغي أن يكون النظام الغذائي صارمًا جدًا وليس من المناسب فرض معدل فقدان الوزن. ممارسة الرياضة البدنية ستكمل فقدان السعرات الحرارية اللازمة.

من ناحية أخرى يجب أن تشرب حوالي ليترين من السوائل يوميًا (ماء أفضل) مما يساعد على التخلص من الدهون وتحسين الدورة الدموية.

طرق حديثة للتخلص من الجلد المتمدد

الكاربوكسي ثيرابى

وهو مكون من حقن ثاني أكسيد الكربون تحت الجلد وهذا الحقن يحفز الجلد على إنتاج الكولاجين وتدفق الدم بكمية كبيرة في المنطقة مما يشد من ترهل الجلد.

الراديو فريكونسي

هذه التقنية تحفز طبقات الجسم المعينة على إفراز الطاقة وتحفيز إنتاج الكولاجين المسؤول عن شد الجلد المترهل.

الفراكشنال ليزر

هو التقنية التي كان الليزر فيها هو بطل القصة، حيث اعتمدت على تسليط الليزر على المناطق المترهلة بالجلد لتحفيز الجلد على انتاج الكولاجين.