انت الان تتابع موضوع معلومات عن مقوي الشعر ” بانثوفيل ” Panthophil ومكوناته والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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بانثوفيل منشط الشعر هو علاج طبي لجميع مشاكل الشعر لأنه يحتوي على ديكسبانثينول ، وهو شكل من أشكال فيتامين ب5 الذي له دور أساسي في تغذية وتقوية الشعر ، بدءاً من فروة الرأس ، مع بصيلات الشعر إلى حافة الشعر.

استخدامات بانثوفيل

يعالج ويوقف تساقط الشعر

يغذي الشعر من الجذور حتى الأطراف

ينمو الشعر في المناطق الصلعاء

يقوي الشعر ويزيد سمكه

إصلاح الشعر الهش

يزيد من طول الشعر وسرعة نموه

يتعامل مع قشرة الرأس

يزيل دهون الشعر

يعطي الشعر مظهر شبابي لامع

يساعد في علاج داء الثعلبة

معلومات عن بانثوفيل للجلد

هو دواء محدد لعلاج الحكة في الجلد والتساقط، انتفاخ البطن، طفح الحفاضات، الحروق الجلدية، احتقان ما بعد الجراحة أو ما بعد الولادة من تأخر، تأخر ما بعد الجراحة في استئناف الحركة المعوية، ويمكن أن يستخدم أيضا لأغراض غير مدرجة في هذا الدليل الدواء، ويحتوي على المكونات النشطة التالية ديكسبانثينول ، ويعمل عن طريق تقليل تخليق الأسيتيل كولين.

استخدامات بانثوفيل الجلد

يستخدم في العلاج والسيطرة والوقاية ، وتحسين الأمراض والظروف والأعراض التالية:

حكة في الجلد والقشور

انتفاخ في البطن

طفح الحفاضات

حروق الجلد

الاحتفاظ بعد العملية الجراحية أو بعد الولادة من ريح البطن

تأخير ما بعد الجراحة في استئناف حركية الأمعاء

الشلل الدماغي

الآثار الجانبية للبانثوفيل

يبين التالي الآثار الجانبية التي قد تطرأ من مكونات البانثوفيل هذه ليست قائمة شاملة، وهذه الآثار الجانبية ممكنة ، لكن لا تحدث دائمًا، وقد تكون بعض الآثار الجانبية نادرة ولكنها خطيرة، لذا استشر طبيبك إذا لاحظت أيًا من الآثار الجانبية التالية ، خاصةً إذا لم تختف.

احتراق

احمرار

تهيج

تغييرات غير عادية في الجلد

التهاب الجلد

تنميل

صعوبة في التنفس

بقع حمراء من الجلد

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إذا لاحظت آثار جانبية أخرى غير المذكورة اعلاه ، اتصل بطبيبك للحصول على المشورة الطبية، يمكنك أيضًا الإبلاغ عن الآثار الجانبية للسلطة المحلية لإدارة الغذاء والدواء.

احتياطات الاستخدام

قبل استخدام الدواء ، أبلغ طبيبك عن قائمتك الحالية من الأدوية ، على المنتجات المضادة (مثل الفيتامينات والمكملات العشبية ، وما إلى ذلك) ، والحساسية ، والأمراض الموجودة مسبقًا ، والظروف الصحية الحالية (مثل الحمل والجراحة القادمة ، إلخ.)، بعض الظروف الصحية قد تجعلك أكثر عرضة للآثار الجانبية للدواء، خذ حسب توجيهات الطبيب أو اتبع الاتجاه المطبوع على إدراج المنتج، وتستند الجرعة على حالتك، أخبر طبيبك اذا كان الشرط قائما او تسوء، وتم سرد نقاط المشورة المهمة أدناه.

تجنب ملامسة العينين والأذنين والأنف أو الفم

يجب توخي الحذر أثناء استخدام النساء الحوامل والمرضعات

للاستخدام الخارجي فقط

أخبر الطبيب إذا كانت تعاني من أعراض الحساسية

أدوية الصلع

ينتمي المينوكسيديل إلى مجموعة من الأدوية المعروفة باسم علاجات نمو الشعر، يتم استخدامه لعلاج نمط صلع الذكور، وليس المقصود بالصلع بسبب عوامل غير وراثية (مثل الصلع الناجم عن أمراض مثل نقص الحديد أو الأدوية مثل العلاج الكيميائي للسرطان)، وتركيبة رغوة المينوكسيديل تستخدم أيضًا لعلاج تساقط الشعر أو ترققه عند الإناث، وعندما يطبق على فروة الرأس ، فإنه يحفز نمو الشعر في كثير من الأحيان، والطريقة الدقيقة التي يعمل بها غير معروفة ، ولكن يُعتقد أنها تعمل على تحسين تدفق الدم حول بصيلات الشعر وتحفيز بصيلات الشعر على نمو الشعر.

عادة ما يستغرق 6 أشهر أو أكثر من استخدام الدواء للعمل، قد يسقط الشعر عند استخدام المينوكسيديل لأول مرة، وهذا هو تأثير مؤقت للدواء، بمجرد أن يبدأ نمو الشعر ، سيبقى لفترة طويلة كما يتم استخدام الدواء، سيبدأ تساقط الشعر مرة أخرى بعد بضعة أشهر من إيقاف التطبيقات، وقد يكون هذا الدواء متاحًا تحت أسماء تجارية متعددة أو بعدة أشكال مختلفة، لا تعطي هذا الدواء لأي شخص آخر ، حتى لو كان لديهم نفس الأعراض التي تعاني منها، ويمكن أن يكون ضارًا للناس لاستخدام هذا الدواء إذا لم يصفه الطبيب، وهذا الدواء متاح كحل موضعي.

كيف يمكنني استخدام هذا الدواء

الجرعة الموصى بها هي 1 مل يتم تطبيقها مرتين يوميًا على فروة الرأس ، بدءًا من وسط المنطقة المصابة، يجب استخدام هذه الجرعة بغض النظر عن حجم المنطقة التي يتم تطبيقها عليها، والجرعة اليومية القصوى هي 2 مل، ويمكن أن تؤثر أشياء كثيرة على جرعة الدواء التي يحتاجها الشخص ، مثل وزن الجسم والحالات الطبية الأخرى والأدوية الأخرى، إذا أوصى طبيبك بجرعة مختلفة عن تلك المذكورة هنا ، فلا تغير الطريقة التي تستخدم بها الدواء دون استشارة الطبيب.

تخزين هذا الدواء في درجة حرارة الغرفة والحفاظ عليه بعيدا عن متناول الأطفال، ولا تتخلص من الأدوية في مياه الصرف الصحي (على سبيل المثال أسفل الحوض أو في المرحاض) أو في القمامة المنزلية، اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد ضرورية أو منتهية الصلاحية.