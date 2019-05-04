شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش التليفون طول اليوم .. يعرضك لألم الرقبة وقد يصل للأعصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يبدو مرور يوم بدون الهواتف المحمولة مستحيلاً، فقد تنسى أحيانًا أساسياتك قبل مغادرة منزلك ولكن لا يمكنك أبدًا نسيان هاتفك.

فمن الرسائل النصية إلى الألعاب ومشاهدة الأفلام ، احتلت الهواتف المحمولة الجزء الأكبر من حياة كل شخص، وفقًا لبعض الأبحاث الحديثة على موقع " onlymyhealth"، يقضي كل فرد حوالي 5 ساعات يوميًا أو أكثر على الهواتف المحمولة، ولكن هل تعرف الكثير من التساهل في إساءة استخدام الهواتف المحمولة يمكن أن يؤدي إلى موقف خطير بالرقبة.



الم الرقبة

ما هى متلازمة "نص" الرقبة

أثناء استخدام الهواتف المحمولة ، غالبًا ما تنظر إلى أسفل قليلاً مع التقدم للأمام والكتفين دائريين وثنائيين، ويسمى هذا الوضع" نص الرقبة"، هذا الموقف يضيف الضغط على الرقبة ويمكن أن يؤدي إلى إصابة الإجهاد.

أعراض الألم الذى يصيب الرقبة

بينما تنظر إلى أسفل فأنك تحمل المزيد من الوزن مما يزيد من الضغط على الرقبة، قد تشمل بعض الأعراض:

ضيق فى الكتفين.

ألم في الرقبة يمكن أن يصبح حادًا بعد بضعة أيام.

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الصداع المزمن.



الم الرقبة وخطورته

طرق الوقاية من ألم الرقبة

يمكن منع ألم الرقبة النص مع بعض الخطوات البسيطة، إذا لاحظت أنك تقضى وقتًا طويلاً في النظر إلى هاتفك المحمول، فعليك اتباع خطوات الوقاية :

خذ قسطًا من الراحة: استراحة كل 15 دقيقة.

امسك هاتفك في الموضع الصحيح: حاول أن تجعل هاتفك محاذيًا لعينيك حتى لا تضطر إلى النظر إلى أسفل.

تأكد أيضًا من عدم إبقاء الهاتف قريبًا جدًا من عينيك لأنه قد يؤثر على عينيك.

إذا كان الألم شديدًا فعليك زيارة الطبيب، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى ألم الأعصاب في الرقبة.